Струваше 100 млн. евро преди две години, а днес вече не играе футбол и иска на Олимпийски игри в леката атлетика!

Когато Челси през януари 2023 година плати около 100 милиона евро за Михайло Мудрик, малцина можеха да си представят, че кариерата му само две години по-късно ще претърпи толкова радикален обрат. Някога голяма надежда на украинския футбол и един от най-бързите играчи на континента, днес той е извън терена заради допинг наказание, което трябва да продължи до 2029 година.



Украинецът реши да замени футболните обувки със спринтьорски шпайкове с цел да участва на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година, пише „Марка“. В дебюта си за Челси във Висшата лига той счупи рекорди за скорост, достигайки максимална скорост от 36,67 км/ч, а сега иска да превърне тази експлозивност в олимпийски медали.

Михайло Мудрик пристигна на „Стамфорд Бридж“, след като впечатли в Шахтьор Донецк с отлични изяви в Шампионската лига и местното първенство. Украинското крило се превърна в един от най-търсените играчи на зимния пазар през 2023 година.

🇺🇦🏃‍♂️ Mykhailo Mudryk decidió cambiar el FÚTBOL por ATLETISMO quiere competir en los JUEGOS OLÍMPICOS 2028 😳



⚡️ En su debut en Premier League batió récord de velocidad, llegando a los 36,67 km/h



🏋️‍♂️ Mudryk está entrenándose con el equipo ucraniano de velocidad, bajo la tutela de… pic.twitter.com/z1wdapEqRm — La Perla (@Perla_Londres) September 19, 2025

Челси изпревари Арсенал за подписа му, плащайки сума, която с бонусите достигна около 100 милиона евро. От него се очакваше да донесе скорост и свежест в атаката на лондонския отбор. Футболната приказка обаче не продължи дълго.

През април 2025 година гръмна новина, която шокира обществеността. След рутинна антидопингова проверка, проведена през март, Футболната асоциация на Англия (ФА) потвърди, че Мудрик е дал положителна проба за забранено вещество. Той все още е под договор с Челси. За лондонския клуб е изиграл 73 мача, отбелязал е десет гола и е направил 11 асистенции.

Далеч от медийното внимание, Мудрик сега тренира с украинския спринтьорски отбор под надзора на бивши олимпийци. В страна с богата лекоатлетическа традиция, неговият изключителен физически потенциал не остана незабелязан.

Пътят до Олимпийските игри няма да е лесен. Мудрик ще трябва да покрие строгите норми на Световната лекоатлетическа федерация и успешно да премине украинските квалификации, които ще се проведат през 2027 година, за да си осигури място в отбора за Лос Анджелис.