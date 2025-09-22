Симеоне за реакцията на Алварес при смяната: Разбирам го

Хулиан Алварес остана недоволен от смяната си в мача срещу Майорка. Аржентинският нападател на Атлетико Мадрид пропусна дузпа в наалото на двубоя, завършил 1:1.

След смяната си Алварес клатеше глава и говореше нещо, като моментът беше уловен от камерите. От началото на сезона той остана на терена през целия мач в Ла Лига само срещу Елче във 2-рия кръг (1:1).

След мача старши треньорът на Атлетико Диего Симеоне, заяви, че разбира недоволството на Алварес.

Атлетико се върна към равенствата след пропусната дузпа на Алварес и червен картон на Сьорлот

„Що се отнася до Хулиан, всички играчи се ядосват, когато напускат терена. Той е най-добрият ни играч в атака. Имаме нужда той да покаже най-добрата си версия. Днес изигра отличен мач“, заяви Симеоне.

„Усетих, че имаме нужда от Сьорлот, но в крайна сметка той беше изгонен в една спорна ситуация“, добави треньорът на "дюшекчиите".