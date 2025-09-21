Атлетико се върна към равенствата след пропусната дузпа на Алварес и червен картон на Сьорлот

Отборите на Майорка и Атлетико Мадрид завършиха наравно 1:1 на “Сон Моиш” в среща от петия кръг на Ла Лига. Това е първо реми между двата тима от 2013 година насам, но, от друга страна, “дюшекчиите” записаха своето трето равенство в испанския елит от началото на сезона.

Мадридчани получиха отлична възможност да открият резултата в 14-ата минута, защото получиха правото да изпълнят дузпа, след като съперниковият капитан Антонио Раийо спря шут на Давид Ханцко със своята вдигната ръка. Лео Роман обаче отрази изпълнението на Хулиан Алварес от бялата точка. Въпреки че гостите владееха инициативата, ситуацията за тях се влоши в 72-рата минута, когато резервата им Александър Сьорлот получи директен червен картон след преглед с ВАР заради свой груб фал срещу Раийо. Макар и с човек по-малко, “рохибланкос” успяха да вземат аванс в 79-ата минута. Тогава Роман изби удар на Маркос Йоренте, но влезлият от пейката Конър Галахър беше точен от добавка. Домакините имаха претенции, че в началото на атаката англичанинът е овладял топката с помощта на едната си ръка, но голът беше признат. Все пак балеарци успяха да избегнат поражението в 85-ата минута, когато Ведат Муричи се разписа с глава след центриране на резервата Ян Виржили.

FT: Mallorca 1-1 Atlético Madrid.



ATLETICO MADRID HAVE NOW DROPPED POINTS IN 4 OUT OF 5 GAMES PLAYED IN LA LIGA, THEY DROP DOWN TO 12TH PLACE! ❌😳 pic.twitter.com/nG8aAhyrA8 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 21, 2025

След това реми Атлетико се намира на 12-ата позиция в класирането с актив от 6 пункта, докато със своите 2 точки Майорка остава на предпоследното 19-о място и продължава да бъде без победа от началото на сезона.

Снимки: Gettyimages