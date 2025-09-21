Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Атлетико се върна към равенствата след пропусната дузпа на Алварес и червен картон на Сьорлот

Атлетико се върна към равенствата след пропусната дузпа на Алварес и червен картон на Сьорлот

  • 21 сеп 2025 | 19:42
  • 1485
  • 1

Отборите на Майорка и Атлетико Мадрид завършиха наравно 1:1 на “Сон Моиш” в среща от петия кръг на Ла Лига. Това е първо реми между двата тима от 2013 година насам, но, от друга страна, “дюшекчиите” записаха своето трето равенство в испанския елит от началото на сезона.

Мадридчани получиха отлична възможност да открият резултата в 14-ата минута, защото получиха правото да изпълнят дузпа, след като съперниковият капитан Антонио Раийо спря шут на Давид Ханцко със своята вдигната ръка. Лео Роман обаче отрази изпълнението на Хулиан Алварес от бялата точка. Въпреки че гостите владееха инициативата, ситуацията за тях се влоши в 72-рата минута, когато резервата им Александър Сьорлот получи директен червен картон след преглед с ВАР заради свой груб фал срещу Раийо. Макар и с човек по-малко, “рохибланкос” успяха да вземат аванс в 79-ата минута. Тогава Роман изби удар на Маркос Йоренте, но влезлият от пейката Конър Галахър беше точен от добавка. Домакините имаха претенции, че в началото на атаката англичанинът е овладял топката с помощта на едната си ръка, но голът беше признат. Все пак балеарци успяха да избегнат поражението в 85-ата минута, когато Ведат Муричи се разписа с глава след центриране на резервата Ян Виржили.

След това реми Атлетико се намира на 12-ата позиция в класирането с актив от 6 пункта, докато със своите 2 точки Майорка остава на предпоследното 19-о място и продължава да бъде без победа от началото на сезона.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Пелегрини най-после получи шанс от Гасперини и донесе победа на Рома в дербито с Лацио

Пелегрини най-после получи шанс от Гасперини и донесе победа на Рома в дербито с Лацио

  • 21 сеп 2025 | 15:28
  • 15782
  • 8
Още един проблем за Луис Енрике и ПСЖ преди "Льо Класик"

Още един проблем за Луис Енрике и ПСЖ преди "Льо Класик"

  • 21 сеп 2025 | 15:26
  • 2235
  • 1
Защо Арсенал и Манчестър Сити връщат дългите пасове в Премиър лийг

Защо Арсенал и Манчестър Сити връщат дългите пасове в Премиър лийг

  • 21 сеп 2025 | 12:08
  • 8306
  • 3
"Марка": Упамекано мечтае само за Реал Мадрид

"Марка": Упамекано мечтае само за Реал Мадрид

  • 21 сеп 2025 | 11:48
  • 6835
  • 6
Интер трябва да се възползва от грешката на Ювентус

Интер трябва да се възползва от грешката на Ювентус

  • 21 сеп 2025 | 09:44
  • 2774
  • 2
Барса трябва да победи Хетафе, за да продължи гонитбата с Реал

Барса трябва да победи Хетафе, за да продължи гонитбата с Реал

  • 21 сеп 2025 | 09:33
  • 3438
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:0 Берое, отмениха гол на "белите"

Славия 0:0 Берое, отмениха гол на "белите"

  • 21 сеп 2025 | 21:00
  • 5628
  • 12
Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Ман Сити

Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Ман Сити

  • 21 сеп 2025 | 20:34
  • 16565
  • 34
Съставите на Интер и Сасуоло

Съставите на Интер и Сасуоло

  • 21 сеп 2025 | 21:00
  • 97
  • 0
Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

  • 21 сеп 2025 | 19:43
  • 20535
  • 26
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

  • 21 сеп 2025 | 15:40
  • 24689
  • 20
Рилски спортист опита късен обрат, но остана извън Шампионската лига

Рилски спортист опита късен обрат, но остана извън Шампионската лига

  • 21 сеп 2025 | 20:33
  • 4002
  • 3