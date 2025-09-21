Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Българските състезатели спечелиха още три медала на Европейската купа по джудо в Скопие

Българските състезатели спечелиха още три медала на Европейската купа по джудо в Скопие

  • 21 сеп 2025 | 21:59
  • 193
  • 0
Още три медала спечелиха българските състезатели на Европейската купа по джудо в Скопие. Георги Граматиков и Христо Вълков се качиха на стълбичката съответно със сребро и бронз при 81-килограмовите. И двамата загубиха от шампиона Леонардо Касалия (Италия) със златна точка. Граматиков преди това постигна четири победи, а Вълков - три.

София Рангелова взе сребро при 48-килограмовите. Тя записа два успеха, а на финала отстъпи пред полякинята Сузана Воzняк с "ипон".

В първия ден с бронз се окичиха Иван Симеонов и Любослав Григоров (60 кг), както и Надие Жаафар (70).

Нови два медала за България от Европейската купа по джудо в Скопие
Нови два медала за България от Европейската купа по джудо в Скопие

Българският отбор е воден от Ганчо Дойков и Мария Янчева.

На турнира стартираха 265 състезатели от 31 държави.

