На почивката: Интер 1:0 Сасуоло

Отборите наа Интер и Сасуоло играят при резултат 1:0 на "Джузепе Меаца" в среща от 4-тия кръг на Серия "А". Домакините поведоха в 14-тата минута с гол на Федерико Димарко.

Кристиан Киву залага в този мач на Франческо Пио Еспозито и Маркюс Тюрам в атака. В средата на терена ще действат Хакан Чалханоолу, Николо Барела и Петър Сучич, а двамата халф-бекове ще са Федерико Димарко и Дензъл Дъмфрис.

Фабио Гросо пък е избрал да започне срещата с Доменико Берарди, Андреа Пинамонти и Арманд Лауриенте в предни позиции. В средата на терена ще бъде триото Неманя Матич, Исмаел Коне и Астер Вранкс.

Интер започна по-силно и в 7-ата минута бе близо до откриване на резултата. Карлос Аугусто напредна и премина през няколко защитници, за да излезе на стрелкова позиция, но ударът му бе спасен от вратаря на съперника.

При последвалия корнер отново бразилецът успя да играе с топката и да стреля с глава, но покрай вратата.

Минута по-късно Сасуоло отговори с шанс пред Доменико Берарди, който опита далечен изстрел, но не затрудни вратаря Хосеп Мартинес.

В 14-тата минута резултатът бе открит. Интер организира контраатака, Николо Барела изнесе топката през центъра и подаде за Петър Сучич в наказателното поле, той върна за Федерико Димарко, който стреля в близкия ъгъл на вратата за 1:0.

Гостите можеха да отговорят в 19-ата минута, когато Берарди получи в пеналта, финтира и стреля от труден ъгъл, но не бе далеч от целто.

Последва обаче нов шанс за домакините в 25-ата минута, когато Хакан Чалханоолу стреля силно от границата на наказателното поле, но малко над напречната греда.

В 40-ата минута Пио Еспозито бе намерен в близост до вратата, успя да се пребори с двама защитници, да се обърне и да стреля, но над вратата.