Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. На почивката: Интер 1:0 Сасуоло

На почивката: Интер 1:0 Сасуоло

  • 21 сеп 2025 | 21:45
  • 3148
  • 1

Отборите наа Интер и Сасуоло играят при резултат 1:0 на "Джузепе Меаца" в среща от 4-тия кръг на Серия "А". Домакините поведоха в 14-тата минута с гол на Федерико Димарко.

Кристиан Киву залага в този мач на Франческо Пио Еспозито и Маркюс Тюрам в атака. В средата на терена ще действат Хакан Чалханоолу, Николо Барела и Петър Сучич, а двамата халф-бекове ще са Федерико Димарко и Дензъл Дъмфрис.

Фабио Гросо пък е избрал да започне срещата с Доменико Берарди, Андреа Пинамонти и Арманд Лауриенте в предни позиции. В средата на терена ще бъде триото Неманя Матич, Исмаел Коне и Астер Вранкс.

Интер започна по-силно и в 7-ата минута бе близо до откриване на резултата. Карлос Аугусто напредна и премина през няколко защитници, за да излезе на стрелкова позиция, но ударът му бе спасен от вратаря на съперника.

При последвалия корнер отново бразилецът успя да играе с топката и да стреля с глава, но покрай вратата.

Минута по-късно Сасуоло отговори с шанс пред Доменико Берарди, който опита далечен изстрел, но не затрудни вратаря Хосеп Мартинес.

В 14-тата минута резултатът бе открит. Интер организира контраатака, Николо Барела изнесе топката през центъра и подаде за Петър Сучич в наказателното поле, той върна за Федерико Димарко, който стреля в близкия ъгъл на вратата за 1:0.

Гостите можеха да отговорят в 19-ата минута, когато Берарди получи в пеналта, финтира и стреля от труден ъгъл, но не бе далеч от целто.

Последва обаче нов шанс за домакините в 25-ата минута, когато Хакан Чалханоолу стреля силно от границата на наказателното поле, но малко над напречната греда.

В 40-ата минута Пио Еспозито бе намерен в близост до вратата, успя да се пребори с двама защитници, да се обърне и да стреля, но над вратата.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Динамо (Москва) не остави шанс на Оренбург, Ценов се контузи

Динамо (Москва) не остави шанс на Оренбург, Ценов се контузи

  • 21 сеп 2025 | 21:45
  • 380
  • 0
Триста ултраси на Шалке нападнаха фенове на Борусия (Д) и Кьолн

Триста ултраси на Шалке нападнаха фенове на Борусия (Д) и Кьолн

  • 21 сеп 2025 | 21:42
  • 533
  • 0
Елче взе сблъсъка на новаците и продължава с отличния си старт

Елче взе сблъсъка на новаците и продължава с отличния си старт

  • 21 сеп 2025 | 21:39
  • 410
  • 0
Звезда на ПСВ Айндховен получи тежка контузия

Звезда на ПСВ Айндховен получи тежка контузия

  • 21 сеп 2025 | 21:28
  • 819
  • 0
Късен гол донесе обрат за Комо срещу Фиорентина

Късен гол донесе обрат за Комо срещу Фиорентина

  • 21 сеп 2025 | 21:25
  • 1250
  • 0
Гол на Стефан Велков помогна на Вейле за ново равенство

Гол на Стефан Велков помогна на Вейле за ново равенство

  • 21 сеп 2025 | 21:14
  • 506
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

  • 21 сеп 2025 | 22:10
  • 11591
  • 18
Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

  • 21 сеп 2025 | 20:34
  • 25413
  • 40
Барселона 2:0 Хетафе, домакините вкараха дискусионен гол

Барселона 2:0 Хетафе, домакините вкараха дискусионен гол

  • 21 сеп 2025 | 23:07
  • 4400
  • 4
Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

  • 21 сеп 2025 | 19:43
  • 24278
  • 29
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

  • 21 сеп 2025 | 15:40
  • 27311
  • 21