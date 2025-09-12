Популярни
  Ботев (Пловдив)
  Николай Киров хвърли оставка след поредната загуба

Николай Киров хвърли оставка след поредната загуба

  12 сеп 2025
  • 14468
  • 22

Ботев (Пловдив) остана без старши треньор след домакинското поражение от Монтана. "Канарчетата" отстъпиха с 0:1 на новака в елита, а броени минути след последния съдийски сигнал Николай Киров подаде оставка.

Ботев се представя изключително неубедително от началото на сезона и заема последното 16-то място в класирането. "Жълто-черните" постигнаха само една победа - 2:1 срещу Берое в Стара Загора, и регистрираха пет поражения.

По-рано днес в интервю за Sportal.bg доскорошният капитан на отбора Ивелин Попов заяви, че Киров е една от причините, той да напусне клуба.

След края на мача срещу Монтана част от феновете започнаха да скандират "Оставка", а най-невъздържаните привърженици дори нахлуха на терена.

"Аз съм отговорен човек, затова ще си поема моята отговорност. Когато един отбор не върви, когато е последен в класирането - винаги е виновен треньорът. Такава е нашата съдба", заяви след мача Николай Киров.

На уточняващ въпрос дали това означава, че подава оставка, той отговори: "Както искате, така го разбирайте. Какво значи отговорността на един треньор? Мисля, че няма нужда от допълнителни въпроси". 

"Още когато поех отбора, знаех, че ще е трудно. Поех този риск, защото бях длъжен да го направя. И да правя в момента някакви изводи - няма никакъв смисъл. Много трудности имахме около селекцията и сглобяването на самия отбор. Казах и на състезателите да се успокоят и да започнат да дават това, което могат, да не ги е страх да играят футбол. Да са спокойни, защото винаги треньорът е виновен. Въпросът е те да се успокоят. Ботев е различен клуб - клуб, в който трябва да носиш своята отговорност", каза още наставникът и коментира напускането на доскорошния капитан на отбора Ивелин Попов. 

"Мисля, че доста коментари имаше през седмицата. Това, което е трябвало да бъде коментирано, е коментирано в клуба. Не съм аз човекът, който да си позволи да говори какво се е случило", лаконичен бе Киров по темата и допълни, че Енок Куатенг, Симеон Петров и Енрике Жоку не са взели участие в двубоя с Монтана заради контузии. 

