Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. България е европейски шампион по естетическа групова гимнастика

България е европейски шампион по естетическа групова гимнастика

  • 21 сеп 2025 | 19:55
  • 735
  • 0
България е европейски шампион по естетическа групова гимнастика

Женският национален отбор на България по естетическа групова гимнастика спечели титлата, а девойките взеха сребърни отличия на Европейското първенство в унгарската столица Будапеща.

Тhe National team в състав Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова, Сибила Кърпачева и Катрин Тасева изпълни отлично композицииите си и в двата състезателни дни. Възпитаничките на Кристина Ташева събраха 57.200 точки, след като бяха оценени с 28.600 точки вчера и днес.

На второ място е Експерсия (Русия) с 56.600 точки, а третата позиция зае Мадона (Русия) с 55.700 точки.

Тимът на Академик София завърши осми с 52.450, а Велбъжд Кюстендил е 24-и.

При девойките National team Линой Георгиева, Дария Начева, Жаклин Найденова, Андреа Христова, Андреа Сарафова, Далия Иванова и Никол Златкова, който беше лидер след първия ден, завоюваха сребърните отличия със сбор от 55.000 (27.200 и 27.800). Европейски шампион стана Мадона Джуниър (Русия) с 55.150, а бронзовите отличия взеха гимнастичките от Виктория (Русия) с 54.450 точки.

В тази възрастова група тимът на Академик е шести с 53.150 точки, Етър Елит - 24-и, а Афродита - 27-и.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Националките по естетическа гимнастика водят след първия ден на Европейското

Националките по естетическа гимнастика водят след първия ден на Европейското

  • 21 сеп 2025 | 08:12
  • 635
  • 0
Техническият комитет по художествена гимнастика към Европейската федерация проведе заседание в Тбилиси

Техническият комитет по художествена гимнастика към Европейската федерация проведе заседание в Тбилиси

  • 18 сеп 2025 | 20:11
  • 1199
  • 0
Над 150 спортисти от 15 държави със заявка за Световната купа по скокове на батут във Варна

Над 150 спортисти от 15 държави със заявка за Световната купа по скокове на батут във Варна

  • 18 сеп 2025 | 16:21
  • 439
  • 0
Магдалена Вълкова влиза в ансамбъла, Маргарита Василева се завръща в състава за новия сезон

Магдалена Вълкова влиза в ансамбъла, Маргарита Василева се завръща в състава за новия сезон

  • 16 сеп 2025 | 18:35
  • 1274
  • 1
Валентина Иванова: Варфоломеев е най-добрата в света, Стилияна има още какво да работи

Валентина Иванова: Варфоломеев е най-добрата в света, Стилияна има още какво да работи

  • 15 сеп 2025 | 14:38
  • 895
  • 0
Яница Динева се класира седма на финала на лента в Бърно

Яница Динева се класира седма на финала на лента в Бърно

  • 14 сеп 2025 | 18:33
  • 1277
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:0 Берое, отмениха гол на "белите"

Славия 0:0 Берое, отмениха гол на "белите"

  • 21 сеп 2025 | 21:00
  • 5635
  • 12
Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Ман Сити

Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Ман Сити

  • 21 сеп 2025 | 20:34
  • 16579
  • 34
Съставите на Интер и Сасуоло

Съставите на Интер и Сасуоло

  • 21 сеп 2025 | 21:00
  • 105
  • 0
Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

  • 21 сеп 2025 | 19:43
  • 20543
  • 26
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

  • 21 сеп 2025 | 15:40
  • 24696
  • 20
Рилски спортист опита късен обрат, но остана извън Шампионската лига

Рилски спортист опита късен обрат, но остана извън Шампионската лига

  • 21 сеп 2025 | 20:33
  • 4005
  • 3