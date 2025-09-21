Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Диего Симеоне е уверен, че Атлетико ще се върне към победите

Диего Симеоне е уверен, че Атлетико ще се върне към победите

  • 21 сеп 2025 | 06:48
  • 171
  • 0
Диего Симеоне е уверен, че Атлетико ще се върне към победите

Атлетико Мадрид гостува на Майорка в двубой от петия кръг на Ла Лига, а Диего Симеоне сподели, че представянето срещу Ливърпул му е показало на какво е способен тимът му. "Дюшекчиите" загубиха с 2:3 от мърсисайдци в Шампионската лига след късен гол на Върджил ван Дайк, след като преди това наваксаха изоставане от две попадения.

"Начинът, по който се представихме срещу Ливърпул, ни кара да вярваме, че можем. И пътят е този, който поехме в мача онзи ден - да се борим, да се подобрим в защита, да бъдем по-силни в атака и да растем, така че отборът да е по-добър. Както винаги, трябва да се опитаме да подобрим началото на мачовете като гост и да бъдем по-решителни. Твърдо вярвам, че футболът е свързан с ефективност и когато имаме това, имаме шанс да спечелим", сподели Диего Симеоне.

"Противникът ни е отбор с много ясни характеристики в играта си, същите нужди като нас и не мога да си представя нищо друго освен труден мач. Обичам това, което правя. Обичам го. Показвам повече емоции, както почти всички треньори. В противен случай нямаше да сме там, където сме. С течение на годините отговорността се увеличава, а не намалява, което е нормално. Тя продължава да расте, намираш различни области, в които да се поддържаш, и резултатите те съпътстват. В крайна сметка всичко е много хубаво, но трябва и да печелиш", продължи аржентинецът.

