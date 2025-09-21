Ботев (Враца) отпусна 1000 билета за феновете на ЦСКА

Слушай на живо: Ботев (Враца) - ЦСКА
Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Ботев (Враца) в мач от 9-ия кръг на efbet Лига ще се продават в деня на мача на касите на стадин "Христо Ботев" във Враца, информираха от "червения" клуб.
Двубоят ще се играе на 22 септември (понеделник) от 20:30 часа, а пропуски няма да могат да бъдат закупени онлайн.
Цената на билета за гостуващия сектор е 10 лева, като касите на стадиона ще бъдат отворени в 18:30 часа. Организаторите на двубоя отпускат 1000 билета за "армейския" сектор.