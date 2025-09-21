Медведев отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис в Ханчжоу

Популярни
  21 сеп 2025
Руският тенисист Даниил Медведев отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис ATP 250 на твърди кортове в Ханчжоу (Китай) с награден фонд над 1 милион долара.

Вторият в схемата Медведев загуби от участващия с "уайлд кард" представител на домакините Ибин У със 7:5, 6:7(5), 4:6 за 3:11 часа игра.

Роденият в Ханчжоу китаец изоставаше с един сет и един пробив, преди да се върне в мача и да направи няколко лесни удара в последния сет, за да достигне до първия си полуфинал след участието си през 2023 година в Далас, където стана първият тенисист от Китай, спечелил титла от АТП тура.

Той очаква на полуфиналите третия поставен Александър Бублик (Казахстан), който победи "щастливия губещ" от квалификациите Далибор Свърчина (Чехия) с 6:1, 6:1.

Въпреки че направи 17 аса по време на двубоя, Медведев допусна две решаващи двойни грешки в опит да затвори мача при резултат 5:4 във втория сет.

Французин Валентин Ройе елиминира седмият в схемата Лърнър Тиен (САЩ) със 7:6(0), 6:4, 6:2 и на полуфиналите ще играе със своя сънародник и номер 4 Корентен Муте, който се наложи над аржентинеца Томас Ечевери с 3:6, 3:0 и отказ на Ечевери.

