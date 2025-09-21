Популярни
  Лека атлетика
  2. Лека атлетика
  3. Даниел Щол успешно защити титлата си на Световното първенство

Даниел Щол успешно защити титлата си на Световното първенство

  • 21 сеп 2025 | 18:03
  • 379
  • 0
Даниел Щол успешно защити титлата си на Световното първенство

Шведът Даниел Щол успешно защити титлата си и стана трикратен световен шампион в хвърлянето на диск на Световното първенство по лека атлетика в Токио 2025.

След драматично състезание, прекъсвано от проливен дъжд, неговият опит от 70.47 м в последния кръг го направи последния шампион на деветдневното първенство в японската столица.

Той попречи на литовеца Миколас Алекна да спечели първата си голяма титла при мъжете, като световният рекордьор се задоволи със сребро с резултат 67.84 м. За Алекс Роуз обаче имаше голям исторически момент – 33-годишният атлет донесе първия медал за Самоа в историята на леката атлетика с опит от 66.96 м за бронза.

Състезанието бе подложено на дълго прекъсване заради дъжда, което означаваше, че всички погледи бяха вперени в сектора, когато то се възобнови, след като останалите дисциплини приключиха. Алекна водеше от второто до петото хвърляне, но нямаше отговор, когато Щол реализира най-добрия си опит при последния опит.

  • 1944
  • 0