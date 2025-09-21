Стефан Цветков посети базата на ТК Вамос

Президентът на Българска федерация тенис Стефан Цветков посети базата на ТК Вамос в град Пещера, който тази година празнува своя 10-годишен юбилей.

По време на визитата си Стефан Цветков се срещна с Григор Якофов, председател на УС на ТК Вамос и Костадин Кехайов, член на УС на клуба.

В събота и неделя на кортове на ТК Вамос се проведе любителски тенис турнир, който събра 25 двойки мъже от 9 различни града в страната. Интересът към събитието беше много голям, като участниците предложиха на зрителите зрелищни мачове и много емоции.

За 10 години от ТК Вамос изградиха кортове, организираха множество турнири, и дадоха на децата на Пещера възможност да практикуват този велик спорт. Клубът разполага с много активни членове и много деца. Любители и деца от Батак, Брацигово, Велинград, Пазарджик и Пловдив играят на кортовете на ТК Вамос, съобщават от българската федерация.