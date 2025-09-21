Марио Баутиста: Фамилията Нурмагомедови не са непобедими

Марио Баутиста не вижда същата сила в Умар Нурмагомедов, каквато притежаваше неговият братовчед Хабиб.

Баутиста (16-2 MMA, 10-2 UFC) ще се изправи срещу бившия претендент за титлата на UFC Нурмагомедов (18-1 MMA, 6-1 UFC) на 25-и октомври на UFC 321 в Абу Даби. Нурмагомедов влиза в тази среща след загуба в мач за титлата в категория петел от Мераб Двалишвили на UFC 311.

Баутиста, който се стреми да се доближи до мач за титлата с девета поредна победа, смята, че загубата на Нурмагомедов от Двалишвили ще се отрази на тренировъчния му лагер.

„Определено не мислим, че са непобедими“, заяви Баутиста пред MMA Junkie за отбора на Нурмагомедов. „Те са страхотни граплъри – всички са добри. Усман е шампион, но може би просто Хабиб е изключение и е толкова велик. Всички очакват останалите да са като него, което не е така. Мисля, че разполагаме с всички инструменти и хора, за да се подготвим за това. Не очаквам този лагер да е добър за него, защото някой като Хабиб вероятно просто ще го притиска постоянно заради случилото се в последния му мач. Така че не мисля, че това ще бъде добър лагер за Умар.“

Баутиста би предпочел двубоят му с Нурмагомедов да бъде от пет рунда по няколко причини.

„Мисля, че първоначално трябваше да е така и това ми хареса“, каза Баутиста. „Първо, щях да мога да се тествам и да имам петрундов мач преди да започнем с големите битки. Вече сме там, но просто за да имам това предизвикателство и като видях какво се случи, когато се би с Мераб, мисля, че определено щеше да е в моя полза. Въпреки това все още съм доста уверен.“