  2. Волейбол
  Руси Желев: Мечтаем за медали от Световното

Руси Желев: Мечтаем за медали от Световното

  • 21 сеп 2025 | 15:39
  • 1046
  • 1

В най-новия епизод на VolleyCast си говорим с Руси Желев. Новото попълнение на Банка Мачерата Физиомед.

Волейболът у нас винаги е бил спорт, който предизвиква силни емоции – от триумфите на „златното поколение“ до болезнените спадове и разочарованията по международните сцени. Но в сърцата на феновете и играчите се крие надеждата за големите успехи и изпълнените цели. В епизода си говорим за желанието и напрежението в отбора преди Световното първенство.

Руси признава, че пътят му в спорта не е бил лесен – критиката се превръща в изпитание, което всеки млад волейболист трябва да преодолее. Тя може да бъде разрушителна, ако не е градивна. Но без нея няма развитие. Играчите трябва да се справят не само с напрежението на игрището, но и с натиска на публиката и медиите. Разговорът в подкаста е пропит с лични истории.

Макар и от страната на крехкия му професионален път Руси признава, че не всичко е лесно и красиво в професионалния спорт. Има тежки тренировки, моменти на разочарования и ситуации, в които провалите изглеждат по-близо от победите. Но именно тези провали карат спортистите да растат. Играчите носят тежестта на историята, очакванията на феновете и надеждите за бъдещето. Руси не крие, че напрежението е огромно.

Да облечеш екипа на България е чест, но и огромна отговорност. Там не играеш само за себе си, там играеш за името на страната. България е на прага на ново Световно първенство. Амбициите са високи, макар реалността да е изпълнена с предизвикателства.

