Баскония обяви привличането на Маркис Ноуел

  • 21 сеп 2025 | 15:58
Баскония обяви привличането на Маркис Ноуел

Баскония постигна споразумение с Маркис Ноуел, като 26-годишният американски гард подписа договор с испанския отбор до 2027 г.

Очаква се играчът незабавно да пътува, за да се присъедини към отбора в последните дни от предсезонната подготовка под ръководството на Паоло Галбиати.

През миналия сезон Ноуел игра за Рио Гранде Вали Вайпърс, където записа впечатляващи средни показатели от 16,1 точки и 8,3 асистенции в 49 мача.

Снимка: baskonia.com

