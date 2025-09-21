Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Семен Новиков: Надявам се на участие на следващо голямо първенство

Семен Новиков: Надявам се на участие на следващо голямо първенство

  • 21 сеп 2025 | 15:20
  • 431
  • 0
Семен Новиков: Надявам се на участие на следващо голямо първенство

Олимпийският шампион от Париж Семен Новиков изрази надежда, че ще се бори за България на следващо голямо първенство, макар да не контактува с ръководството на Българската федерация по борба.

Украинецът посети световното първенство в Загреб, за да се запознае с конкуренцията си в своята категория.

"Свикнах да участвам на световни първенства, а не да гледам. Дойдох да изучавам моите противници, защото се надявам догодина да се променят нещата. Не видях нищо изненадващо в моята категория. Чужденците ме питат защо не участвам. Моят отговор е, че правилата за участие на големи първенства не са ясни. Конфликтът с Георги Иванов показва, че в свободната борба критерият е един, а в класическата борба е друг. При жените са трети. Това не е добре. Всички трябва да имат еднакви условия и ясни правила и критерии", сподели той в интервю за БНТ.

БФ Борба обясни за казуса с Георги Иванов и руснака
БФ Борба обясни за казуса с Георги Иванов и руснака

Многократният медалист от европейски първенства не иска да контактува с представители на федерацията, а просто да показва на какво е способен на тепиха.

"Надявам се, че ще участвам на следващото голямо първенство. Продължавам да тренирам. До ден днешен нямам контакт с федерацията. Не съм повикан да подпиша документи. Не съм видял нито един документ от новото ръководство. Нямам обаждане, само аз се обаждам, за да се интересувам. Разбрах, че не искат да говорят с мен. Говорят ми различни работи, които не са истина. Аз не искам да общувам. Искам само да тренирам и да показвам моето ниво на големи състезания", допълни Новиков.

Европейският шампион до 87 килограма от европейското първенство през 2020 г. пожела разбирателство в родната борба.

"С Кирил Милов тренираме, защото нямаме състезателна форма, защото трябва тепих. Пожелавам хората да започнат да се разбират един с друг и да има по-малко конфликти. Тогава ще стане всичко както трябва", завърши борецът.

