  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. БФ Борба обясни за казуса с Георги Иванов и руснака

БФ Борба обясни за казуса с Георги Иванов и руснака

  • 20 сеп 2025 | 13:43
  • 451
  • 1
БФ Борба обясни за казуса с Георги Иванов и руснака

Позиция на Българската федерация по борба относно казусите с Ален Хабулов (ЦСКА) / Георги Иванов (Димитровград) и Шамил Мамедов:

Ръководството на Българската федерация по борба счита за необходимо да изрази официална позиция по възникналите обществени и спортни дискусии, свързани с участието на натурализирани състезатели и мястото на българските борци в националния отбор.

Поредни тежки обвинения в родната борба
Поредни тежки обвинения в родната борба

Казус 1: Ален Хабулов (ЦСКА) / Георги Иванов (Димитровград)

За разлика от класическия стил, където имаше бойкот от страна на ЦСКА, в свободния стил такъв случай не е налице. Натурализираният състезател от ЦСКА – Ален Хабулов – не е бойкотирал националния отбор. Неговото отсъствие от един от лагерите е по уважителни причини. В последната си среща той победи Георги Иванов (Димитровград).

Въпреки това, с оглед интереса на българската борба и младите български състезатели, бе предоставена възможност за преборване между двамата, на което Георги Иванов (Димитровград) не се е явил. Треньорският щаб взе решение натурализираният състезател Ален Хабулов (ЦСКА) да представлява България на Световното първенство за мъже в Загреб, а Георги Иванов (Димитровград) – на Световното първенство до 23 години в Нови Сад.

Предвид обществения и клубен натиск, въпросът за участието на натурализирани състезатели ще бъде разгледан още на първия Управителен съвет на БФ Борба. Ще се обсъди възможността при наличие на изявен български състезател в дадена категория да не се допуска включване на натурализиран състезател.

Казус 2: Шамил Мамедов

Натурализацията на Шамил Мамедов е резултат от решения на предишното ръководство на федерацията и не засяга настоящото ръководство. Въпреки че е сигурен медалист от големи първенства и притежава висока спортна класа, той не е картотекиран във федерацията и няма да бъде картотекиран от настоящото ръководство.  Това е в съответствие с политиката, която последователно се провежда – за налагане и развитие на български състезатели.

В допълнение, в тази категория България вече има изявен представител – Микяй Наим (Левски София)

Бъдещи приоритети

Българската федерация по борба продължава последователно да изпълнява програмата на г-жа Станка Златева, избрана с подкрепата на над 100 клуба от общо 120. Основните акценти на тази програма са:

централизирана подготовка;

налагане на български треньори от световно ниво;

развитие и подкрепа на българските състезатели.

Ръководството на БФ Борба остава категорично в стремежа си да отстоява интересите на българската борба и на нейните състезатели.

