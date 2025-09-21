Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Швьонтек триумфира с 25-ата си титла

Швьонтек триумфира с 25-ата си титла

  • 21 сеп 2025 | 15:16
  • 404
  • 0
Швьонтек триумфира с 25-ата си титла

Ига Швьонтек спечели титлата на турнира по тенис УТА 500 в Сеул (Република Корея) с награден фонд над 1 милион долара.

Полякинята, поставена под номер 1 в схемата, надигра рускинята Екатерина Александрова в оспорван финал с 1:6, 7:6(3), 7:5 за 2:46 часа игра.

Втората в схемата Александрова започна много силно и даде само гейм на Швьонтек в първия сет.

Втората част започна с бърза размяна на пробиви, за да се стигне до тайбрек, в който Швьонтек се наложи със 7:3.

Решителният трети сет отново бе оспорван, като полската тенисистка направи ключов пробив в 12-ия гейм и затвори мача със 7:5.

Това е трети трофей за Швьонтек през сезона и общо 25-и в кариерата й.

