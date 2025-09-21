Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Берк Бейхан, Жоао Бандаро и Уеслен пропускат гостуването на Черно море на Арда

Берк Бейхан, Жоао Бандаро и Уеслен пропускат гостуването на Черно море на Арда

  • 21 сеп 2025 | 13:51
  • 317
  • 0
Берк Бейхан, Жоао Бандаро и Уеслен пропускат гостуването на Черно море на Арда

Наставникът на Черно море Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за гостуването на Арда от 9-ия кръг на efbet Лига. В нея не попаднаха Берк Бейхан и Жоао Бандаро, които все още се възстановяват от контузии, както и Уеслен Жуниор. За сметка на последния сред избраниците се завръща Димитър Тонев.

В групата на "зелено-белите" за срещата са: Пламен Илиев, Кристиян Томов, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Даниел Мартин, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Николай Костадинов, Мартин Милушев, Давид Телеш, Андреас Калкан, Жоао Педро, Фелипе Кардосо, Николай Златев, Димитър Тонев, Георги Лазаров, Селсо Сидни и Густаво Франса.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Нико Петров: Абсолютен прагматизъм от двамата треньори доведе до нулевото равенство между Левски и Лудогорец

Нико Петров: Абсолютен прагматизъм от двамата треньори доведе до нулевото равенство между Левски и Лудогорец

  • 21 сеп 2025 | 09:00
  • 5640
  • 10
Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

  • 21 сеп 2025 | 07:48
  • 3783
  • 4
Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

  • 21 сеп 2025 | 07:33
  • 4510
  • 38
Десподов се завърна в игра, но ПАОК не успя да победи

Десподов се завърна в игра, но ПАОК не успя да победи

  • 21 сеп 2025 | 03:01
  • 2416
  • 0
Доростол удари дубъла на Спартак (Варна)

Доростол удари дубъла на Спартак (Варна)

  • 21 сеп 2025 | 01:58
  • 1276
  • 1
Устрем (Дончево) с изразителна победа

Устрем (Дончево) с изразителна победа

  • 21 сеп 2025 | 01:48
  • 1287
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гран При на Азербайджан: Верстапен води комфортно, Пиастри отпадна в 1 обиколка (следете на живо)

Гран При на Азербайджан: Верстапен води комфортно, Пиастри отпадна в 1 обиколка (следете на живо)

  • 21 сеп 2025 | 14:45
  • 3716
  • 4
Дерби дела Капитале: Лацио 0:1 Рома, Пелегрини зарадва "вълците" с гол

Дерби дела Капитале: Лацио 0:1 Рома, Пелегрини зарадва "вълците" с гол

  • 21 сеп 2025 | 13:30
  • 3371
  • 3
11-те на Миньор (Перник) - Фратрия

11-те на Миньор (Перник) - Фратрия

  • 21 сеп 2025 | 14:21
  • 1048
  • 0
Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал

Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал

  • 21 сеп 2025 | 12:06
  • 8300
  • 8
Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

  • 21 сеп 2025 | 07:33
  • 4510
  • 38
Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

  • 21 сеп 2025 | 07:48
  • 3783
  • 4