Берк Бейхан, Жоао Бандаро и Уеслен пропускат гостуването на Черно море на Арда

Наставникът на Черно море Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за гостуването на Арда от 9-ия кръг на efbet Лига. В нея не попаднаха Берк Бейхан и Жоао Бандаро, които все още се възстановяват от контузии, както и Уеслен Жуниор. За сметка на последния сред избраниците се завръща Димитър Тонев.

В групата на "зелено-белите" за срещата са: Пламен Илиев, Кристиян Томов, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Даниел Мартин, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Николай Костадинов, Мартин Милушев, Давид Телеш, Андреас Калкан, Жоао Педро, Фелипе Кардосо, Николай Златев, Димитър Тонев, Георги Лазаров, Селсо Сидни и Густаво Франса.