Ирина Николова спечели третия кръг от "Купа България"

Ирина Николова с Лун де Миел спечели третия кръг от „Купа България“ по прескачане на препятствия, проведен в местността Кабиле край Ямбол. Николова, която е балканска шампионка отборно за жени от Истанбул 2024, се представи най-добре от класиралите се за баража след стартирали общо 20 тандема в основното състезание с височина на препятствията 130 см. Николова с Лун де Миел финишираха чисто за 40.72 секунди.

Второто място е за Павлин Ангелов с Команчи, завършили за 42.69 секунди.

На трето място е Красимир Димитров с Лост ин Ю, преодолели препятствията за 48.21 секунди. Триумфът на Ирина Николова е напълно закономерен с оглед резултатите й от първите два кръга. На старта в Албена тя даде най-добро време, но едно съборено препятствие я лиши от победата. След това в Панагюрище Николова и Лун де Миел бяха единствените, слезли под 40 секунди, но заради едно повалено препятствие и 4 наказателни точки останаха четвърти. При децата най-добре и в двата състезателни дни края Ямбол се представи Ан Митева. Третият кръг на „Купа България“ по прескачане на препятствия беше осъществен с подкрепата на кметовете на Ямбол, община Тунджа и село Кабиле и се радваше на голям зрителски интерес.

Българската федерация по конен спорт организира „Купа България“ по прескачане на препятствия в партньорство с Министерството на туризма. Основното състезание на „Купа България“ е изключително оспорвано – в първия кръг в Панагюрище спечели Елиза Чолакова, във втория кръг в Албена победата грабна Красимир Димитров, а в третия край Ямбол първото място заслужи Ирина Николова. Носителят на „Купа България“ за 2025 г. ще се реши в интригуващия последен кръг в Петрич на 17 и 18 октомври.