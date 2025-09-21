Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Синът на Антонина Зетова игра за Пиаченца

  • 21 сеп 2025 | 09:38
  • 471
  • 0
Синът на селекционера на женския национален отбор на България Антонина Зетова - Даниел Танев бе в групата на италианския гранд Газ Сейл Блуенедрджи (Пиаченца) при победата в приятелска среща над Модена Волей с 3:2, който бе играна в събота вечерта.

Високият 208 сантиметра Даниел Танев (17 години), който е юношески национал на България и волейболист на Левски София, се счита за един от най-талантливите родни млади волейболисти.

Според правилата на италианската федерация (FIPAV), клубовете могат да използват млади играчи чрез т.нар. „tesseramento in prova“ – временна картотека, която позволява участие в тренировки и контроли, без това да означава подписан договор.

Спортен директор на Газ Сейл Блуенерджи (Пиаченца) е Христо Златанов – син на легендата Димитър Златанов.

