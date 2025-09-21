Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Виктория Нинова: Оставам в ЦСКА през следващия сезон

Виктория Нинова: Оставам в ЦСКА през следващия сезон

  • 21 сеп 2025 | 08:56
  • 636
  • 0

Световната шампионка и капитан на националния отбор по волейбол до 19 години Виктория Нинова остава в ЦСКА и през новия сезон. В нейна чест в Нови Искър беше открит постамент.

Едва на 17 години Нинова вече има във визитката си европейска и световна титла при подрастващите. Тези постижения я карат да мечтае за още успехи с клубния ЦСКА и националния отбор за жени, за който тя дебютира през това лято.

"Това беше един много оценен опит за мен. Радвам се, че успях да се докосна до големия волейбол и да съм в един отбор с едни от най-добрите ни състезателки. Оставам си в ЦСКА и следващия сезон. Надявам се на по-добро представяне от миналия сезон. Надявам се на първо или второ място", сподели тя в интервю за БНТ.

Виктория Нинова се превърна в поредният спортист, който се сдоби със звезда на Алеята на спорта в Нови Искър, където свой личен постамент има и легендата на българския футбол Димитър Пенев. Младата волейболистка даде и символичен старт на второто издание на спортния празник "Детска Олимпиада".

