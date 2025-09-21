Популярни
Четвърто и осмо място за България на Световното по канадска

  21 сеп 2025 | 08:13
Четвърто и осмо място за България на Световното по канадска

Изключителни битки предложи втория състезателен ден при мъжете и жените с лява ръка от Световното първенство по канадска борба в Албена. В конкуренцията на състезатели от над 60 държави, българските атлети се бориха достойно и стигнаха до два финала.

Митко Петров остана в подножието на медалите и се класира четвърти, след като отстъпи в полуфиналната схватка на Мурат Ефе Комек от Турция в категория над 110 килограма при мъжете с лява ръка.

В категория до 85 килограма при мъжете Димо Димитров се представи блестящо и се нареди на почетната 8-ма позиция след като стигна до финалите само с една загуба, но не успя да преодолее казахстанския представител Нурдаулет Айдаркан.

Утре надпреварата продължава с битките с дясна ръка, като ще бъдат изиграни 9 категории при мъжете и жените, където България ще бъде представяна от 21 състезатели.

