Ланс попречи на Лил да оглави Лига 1

Отборът на Ланс разби тима на Лил с класическото 3:0 в среща от 5-ия кръг на френската Лига 1. Така момчетата на Бруно Женесио пропуснаха изгодната възможност да оглавят класирането на шампионата преди днешното дерби между шампиона Пари Сен Жермен и провансалския Марсилия. Ланс от своя страна успя да укрепне в горната половина на класирането и вече уверено заема място в топ 4.

Иначе домакините изковаха успеха с голове в близост до почивката от двете ѝ страни. Уесли Саид откри резултата в 28-ата минута, в 43-ата Флориан Товен покачи, а класиката оформи Раян Фофана в 50-ата минута.

Сега Лил много бързо трябва да се съвземе и да не позволява психологически сътресения, тъй като след броени дни на 25-и септември (четвъртък) предстои домакинството на Бран от първия кръг на основната схема на Лига Европа.