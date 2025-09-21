Ланс попречи на Лил да оглави Лига 1

Популярни
  • 21 сеп 2025 | 03:33
Отборът на Ланс разби тима на Лил с класическото 3:0 в среща от 5-ия кръг на френската Лига 1. Така момчетата на Бруно Женесио пропуснаха изгодната възможност да оглавят класирането на шампионата преди днешното дерби между шампиона Пари Сен Жермен и провансалския Марсилия. Ланс от своя страна успя да укрепне в горната половина на класирането и вече уверено заема място в топ 4.

Иначе домакините изковаха успеха с голове в близост до почивката от двете ѝ страни. Уесли Саид откри резултата в 28-ата минута, в 43-ата Флориан Товен покачи, а класиката оформи Раян Фофана в 50-ата минута.

Сега Лил много бързо трябва да се съвземе и да не позволява психологически сътресения, тъй като след броени дни на 25-и септември (четвъртък) предстои домакинството на Бран от първия кръг на основната схема на Лига Европа.

