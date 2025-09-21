Валенсия се съвзе след шока от Барса и нанесе тежък удар върху Билбао

Отборът на Валенсия записа важен успех с 2:0 срещу тима на Атлетик Билбао в среща от 5-ия кръг на испанската Ла Лига. Благодарение на победата “прилепите” се установиха в средата на класирането и оставиха зад гърба си шамара от Барселона с 0:6 от миналия кръг. “Баските” пък можеха при успех да излязат еднолично на второто място преди утрешния мач именно на каталунците, но вместо това дори останаха извън зона “Европа”. Освен това играчите на Атлетик записаха трето поредно поражение в официален мач, след като отстъпиха и в миналия кръг на Ла Лига с 0:1 от Алавес, а при визитата си на Арсенал от Шампионската лига загубиха с 0:2.

Иначе до голяма степен роля за развръзката на стадион “Местайя” имаше червеният картон за Даниел Вивиан през второто полувреме, който остави гостите от Билбао с човек по-малко. Така в последния половин час от двубоя “прилепите” наложиха натиск и пречупиха съперника си с два късни гола, реализирани от Баптист Сантамария (73’) и Уго Дуро (90’+3’).

В следващия кръг Валенсия ще гостува на Еспаньол, докато Атлетик има домакинство на колебливата Жирона. И двете срещи са на 23-ти септември (вторник).