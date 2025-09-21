Фулъм обърна на бързо Брентфорд и остана на точка от четворката

Отборът на Фулъм записа убедителен успех с 3:1 срещу тима на Брентфорд в лондонското дерби от 5-ия кръг на английската Премиър лийг. “Пчеличките” поведоха с попадението на Микел Дамсгор (20’), но Алекс Иуоби (38’), Хари Уилсън (40’) и автоголът на Итън Пинок (50’) доведоха до пълен обрат.

Така бившият отбор на Димитър Бербатов не просто се изкачи в горната половина на таблицата, но и доближи сериозно челната четворка. Отборът на Брентфорд от своя страна, въпреки че продължи да игре силно в голям част от двубоите си, отново не записа успех и остана само с точка над "опасната зона".

Гостите от Брентфорд, които още се наслаждаваха на геройски завоюваната точка срещу Челси преди седмица, стартираха по-активно двубоя и принудиха съперника да сбърка в средата на полувремето. Голямата грешка допусна младият Джошуа Кинг, който е продукт на школата на “котиджърс”, и Дамсгор изведе “пчеличките” напред в резултата.

“Крейвън Котидж” обаче реагира по най-правилния начин, и феновете по трибуните, както и футболистите на терена, окуражиха Джошуа Кинг, вдъхвайки му увереност, че не трябва да унива, а е длъжен да се реваншира. Така домакините демонстрираха, че са мотивирани да променят съдбата си и бързо изтласкаха градския си противник от своята половина.

Логичното се случи и трибуните най-накрая изригнаха от радост около пет минути преди края на редовното време на първата част, след като Алекс Иуоби, който беше под въпрос за двубоя, оправда присъствието си и възстанови равенството. Първоначално Нейтън Колинс от гостите, който сбърка при отбелязването на гола, имаше претенции за неговата редовност, но съдията дори отказа да преразгледа ситуацията чрез системата ВАР и посочи центъра.

Така домакините успяха да се организират и да нанесат светкавичен втори удар веднага след подновяването на играта, и Уилсън осъществи пълния обрат, а новото попадение дойде само 90 секунди след предходното.

Паузата не успя да помогне на “пчеличките” да преодолеят шока и само пет минути след подновяването на играта Пинок прати топката в собствената си врата, а домакините се приближиха към втората си поредна победа след успеха срещу Лийдс преди седмица.

Това позволи на “котиджърс” да наложат абсолютна доминация в следващите двадесетина минути и те дори вкараха четвърти гол. Тогава обаче вече се намеси ВАР и той отсъди в полза на Брентфорд, тъй като се оказа, че Рикардо Мунис е ударил с ръка в лицето Нейтън Колинс, от чиято уста пък потече кръв. Въпреки щетата върху футболиста на гостите, не последва специална санкция върху този на домакините и играта беше подновена без гол или картон.

В последния четвърт час “белите” отстъпиха инициативата и приеха събитията в своята половина, демонстрирайки уверена игра без топка, докато Брентфорд спечели само един корнер до края, а Мунис дори можеше да се разпише, но бе вдигната засада при атаката с негово участие.

В следващия кръг Фулъм ще приеме все още търсещия първата си победа Астън Вила, като преди това през седмицата ще играе и с Кеймбридж в турнира за Карабао Къп. Брентфорд от своя страна ще приеме Манчестър Юнайтед, който към момента се намира на крилете на вдъхновението след бойката победа на Челси тази вечер.