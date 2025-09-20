Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Севиля
  Алексис Санчес се завърна победоносно в Ла Лига

Алексис Санчес се завърна победоносно в Ла Лига

  • 20 сеп 2025 | 21:40
  • 400
  • 0
Алексис Санчес се завърна победоносно в Ла Лига

Позабравеният Алексис Санчес напомни за себе си с победен гол за Севиля при успеха с 2:1 над Алавес като гост в среща от петия кръг на испанското първенство. 36-годишният нападател реализира в 67-ата минута, донасяйки втората победа на отбора си от началото на сезона. Интересното е, че и двете са все при гостувания. За баските пък това е второ поражение. И двата тима с равен актив в класирането.

Алексис Санчес се присъедини към севилци в края на трансферния пазар това лято и вече има и една асистенция.

Преди него много красиво попадение на “Мендисороса” заби Рубен Варгас, извеждайки своите напред за 1:0 в 10-ата минута. Алавес обаче изравни набързо - чрез Карлос Висенте от дузпа в 17-ата.

През втората част отборът на новия треньор Матиас Алмейда наложи превъзходството си с победния гол на чилийския нападател.

