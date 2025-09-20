Виляреал обърна 10 от Осасуна и излезе на трето място

Виляреал победи с 2:1 Осасуна на “Де ла Серамика” в двубой от петия кръг на Ла Лига. С този успех “жълтата подводница” излезе на трето място във временното класиране с равен брой точки с отбора на Барселона, който обаче е с мач по-малко.

Гостите останаха с човек по-малко в 40-ата минута, когато Розие получи втори жълт картон заради грубо влизане срещу Педраса. Въпреки това в самия край на полувремето Осасуна получи дузпа заради игра с ръка на Томас Партей в наказателното поле. Анте Будимир бе точен от бялата точка, давайки преднина на гостите.

През второто полувреме очаквано Виляреал имаше сериозно надмощие. Серхио Ерера, който и през първата част направи три добри спасявания, продължаваше да пази аванса на Осасуна. В 69-ата минута обаче Жорж Микаутадзе изравни резултата, след като засече с глава центриране на Соломон.

Грузинецът пропусна добра възможност в 79-ата минута да направи пълен обрат. Той обаче стана факт в 86-ата, когато удар на Олувасей рикошира в Пап Сар и влезе във вратата на Ерера. Така Виляреал постигна трета си шампионатна победа през този сезон и седми пореден домакински успех в Ла Лига.

Снимки: Imago