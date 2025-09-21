Популярни
  Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

  • 21 сеп 2025 | 07:48
Отборите на Септември и Ботев (Пловдив) се изправят един срещу друг в мач от деветия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Локомотив” в столицата е с начален час 17:45 и ще бъде ръководена от Любослав Любомиров.

Двубоят заварва двата тима в незавидна ситуация от началото на шампионата. Домакините са актив от шест точки и към момента са на 14-а позиция във временното подреждане. Гостите са в още по-неизгодна ситуация и са на дъното на класирането с четири точки. Последният мач на “канарчетата” - загубата с 0:1 от Монтана дори доведе до оставката на Николай Киров като старши треньор, но за момента Белия остава начело на отбора.

И двата тима има по много промени в кадровия списък в сравнение с предишния сезон, което дава отражение на представянето. В Ботев има цели 17 нови футболисти, които все още предстои да се стиковат. При Септември новите са 11 и също за момента нещата буксуват.

След куп треньорски откази - Белия остава начело на Ботев
В рамките на миналия сезон двата тима играха на два път помежду си. Първо Септември взе домакинска победа с 1:0, а след това Ботев спечели с 3:0 ответния мач с Пловдив.

Десподов се завърна в игра, но ПАОК не успя да победи

Доростол удари дубъла на Спартак (Варна)

Устрем (Дончево) с изразителна победа

Волов Шумен 2007 взе дербито с хеттрик

Десет от Бенковски изковаха категоричен успех

По точка за Ювентус (Малчика) и Павликени

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не

ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

Ман Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд на "Олд Трафорд" в нервен мач с два червени картона

Рилски спортист стартира с изявите на Европейската сцена

