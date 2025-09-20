Поредно разочарование за Абърдийн на Димитър Митов

Абърдийн с Димитър Митов състава си претърпя поредно разочарование от началото на сезона в Шотландия. Този път тимът на българския вратар отпадна на четвъртфиналите в турнира за Купата на лигата след домакинско поражение с 0:1 от Мъдъруел. Така “доновете” не само че остават само с една победа избщо през сезона, а и се разминаха с шанса да играят финал и евентуално да вдигнат трофея.

Митов беше на вратата на Абърдийн през цялото време и направи три спасявания, но нямаше какво да направи в 63-тата, когато далечен шут на Регън Чарлс-Куук се отби в страничната греда и оттам влетя в мрежата за оказалото се победно попадение.

🚀 The goal that has Motherwell on course for Hampden pic.twitter.com/GJ4Ichm2k9 — Lanarkshire Live Sport (@LanLiveSport) September 20, 2025

За втора година Мъдъруел стига полуфиналите в турнира. Абърдийн пък вече не успява да отбележи гол в пет от шестте си мача на домашната сцена този сезон, като освен това е на дъното на шотландската Премиър лийг само с една точка.

Абърдийн и Мъдъруел пък ще се изправят отново един срещу друг още следващата събота - този път за първенство.