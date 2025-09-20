Популярни
  Постекоглу продължава да чака първата си победа с Нотингам Форест

Постекоглу продължава да чака първата си победа с Нотингам Форест

  20 сеп 2025 | 19:23
Анге Постекоглу не успя да запише победа и в третия си мач начело на Нотингам Форест, след като неговият отбор направи 1:1 с Бърнли на “Търф Моор”, въпреки че взе преднина още във втората минута чрез Неко Уилямс. Джейдън Антъни обаче изравни в 20-ата, а след това нито един от двата отбора не успя да стигне до пълния успех.

В състава на Бърнли имаше една промяна от мача с Ливърпул - Флорентино замени наказания Угочукву. Постекоглу направи куп корекции в сравнение със злощастната загуба от Суонзи за “Карабао Къп”. Зелс се завърна на вратата, а Уилямс, Миленкович, Андерсон, Гибс-Уайт, Ндой и Ууд също стартираха.

Гостите поведоха още във втората минута. Центриране на Дъглас Луис от корнер бе изчистено недобре към Неко Уилямс, който нанесе мощен удар. Топката рикошира в Дубравка и влезе във вратата му.

Джейдън Антъни изравни в 20-ата минута. Хартман центрира към далечната греда към Чачуа, който свали към Фостър. Последният малко щастливо продължи към Антъни, който насочи топката към вратата. Зинченко опита да изчисти, но само продължи пътя към кълбото към собствената му врата.

В 45-ата минута Бърнли отново можеше да поведе, след като Чауна изпълни чудесно пряк свободен удар, но топката срещна гредата.

В началото на втората част Залс спаси удар на Атнтъни. В края на полувремето пък Дубравка също имаше добри намеси след удари на Жезус и Уилямс.

Снимки: Imago

