Драматичен успех за Болоня дълбоко в добавеното време попари Дженоа

Болоня постигна изключително драматичен успех с 2:1 в домакинството си на Дженоа в мач от четвъртия кръг на Серия А. Гостите откриха резултата чрез Микаел Елертсон (63’), а само десет минути по-късно Сантиаго Кастро (73’) възстанови равенството, за да се стигне до драматичната победа след попадение на Рикардо Орсолини (90+9’) дълбоко в добавеното време.

Двата отбора не предложиха особено атрактивно първо полувреме, в което доминираха повече физическите сблъсъци, а реферът бе принуден да покаже цели четири жълти картона, три от които на играчи на Дженоа. Единствената по-сериозна ситуация дойде още в самото начало на срещата, когато футболистите на Винченцо Италиано стигнаха до попадение, но то бе отменено поради засада.

Малко след изминаването на час игра гостите все пак стигнаха до гол на Микаел Елертсон, който получи от Руслан Малиновский и откри резултата в полза на “грифоните”. Само десет минути по-късно обаче равенството бе възстановено след пас на Николо Камбиаги към Сантяго Кастро в наказателното поле, от което се възползва Сантиаго Кастро, за да отбележи. До края на срещата двата тима си размениха още няколко добри ситуации в търсене на успеха, за да се стигне в крайна сметка чак до 94-ата минута, когато се стигна до нарушение в наказателното поле. Първоначално реферът подмина ситуацията, но след сигнал от ВАР той бе извикан да прегледа отново положението и все пак реши да посочи бялата точка, а Рикардо Орсолини не сгреши и донесе трите точки на Болоня. Това бе втора победа за “хрътките” от началото на сезона, но те имат и две поражения. Дженоа от своя страна е с две равенства и две поражения.

