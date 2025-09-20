Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Елверсберг
  3. Гръмка победа изкачи отбора на Лукас Петков на върха

Гръмка победа изкачи отбора на Лукас Петков на върха

  • 20 сеп 2025 | 16:39
  • 471
  • 0
Гръмка победа изкачи отбора на Лукас Петков на върха

Поне за ден Елверсберг с Лукас Петков в редиците си излезе начело във Втора Бундеслига. Това стана благодарение на изразителна победа с 4:1 над Айнтрахт (Брауншвайг) като гост в среща от 6-ия кръг. Българският национал беше титуляр за своя тим и изкара до 62-рата минута, когато беше заменен. В началото на второто полувреме Петков получи жълт картон.

Централният нападател Юнес Ебнуталиб изведе Елверсберг напред в 12-тата минута, но само осем по-късно Еренджан Ярдъмджъ изравни. Гостите отново поведоха след попадение на Ян Гямерах в 34-тата.

През втората част Ебнуталиб (79’) реализира още веднъж, а появилият се на мястото на Петков Фредерик Шмахъл (86’) довърши домакините с четвърти гол.

