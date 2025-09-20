Добруджа и Локомотив (Сф) търсят път обратно към победите

Добруджа и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в двубой от 9-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Дружба" е от 17:00 часа и ще бъде ръководен от Георги Кабаков.

Това ще бъде второ домакинство за добричлии на собствения им стадион от началото на сезона, след това срещу Ботев Враца (0:2), тъй като преди това отборът на Атанас Атанасов посрещаше своите съперници във Варна. Днес "жълто-зелените" ще направят всичко възможно да зарадват феновете си с успех и да прекъснат негативната си серия от четири поредни загуби.

"Железничарите" също не познават вкуса на победата от четири срещи насам. В тях футболистите на Станислав Генчев записаха две равенства и две поражения, последното от които дойде срещу Левски (1:2) дълбоко в добавеното време, когато Марин Петков донесе трите точки на "сините" в квартал "Надежда".

Локомотив (Сф) без Аралица и срещу Добруджа

Гостите ще бъдат без наказания Райън Бидунга, както и без голмайстора си Анте Аралица, който все още се възстановява от контузия. Добрата новина в лагера на "червено-черните" е, че обратно в строя е Реян Даскалов.

Добруджа привлече португалец

Аут за Добруджа заради картони са Андриан Димитров и Антон Иванов. Преди 4 дни клубът официално представи последното си ново попълнение - Томаш Силва, който може да направи своя дебют на стадион "Дружба".

ДОБРУДЖА - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ)

НАЧАЛО: 17:00 часа

СЪДИЯ: Георги Кабаков

СТАДИОН: "Дружба", Добрич