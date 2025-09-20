Популярни
Боец излезе със зомбита на бойна галавечер във Франция

  • 20 сеп 2025 | 11:13
  • 676
  • 0
Френският боец Тео Улрих излезе по крайно нестандартен начин към клетката на бойната галавечер Hexagone MMA в родния си Париж в петък.

Улрих беше съпроводен от няколко "зомбита", пресъздавайки сюжет от популярния сериал "Живите мъртви".

Пол Дена с ТКО в главната битка на Hexagone MMA
Пол Дена с ТКО в главната битка на Hexagone MMA

Освен че спечели "битката" за най-атрактивно представяне преди срещата си, той записа убедителна победа с ТКО над Мохамед Байо. Това беше подглавния двубой на Hexagone MMA, а в основното събитие за вечерта Пол Дена също нокаутира Давид Комар.

