Боец излезе със зомбита на бойна галавечер във Франция

Френският боец Тео Улрих излезе по крайно нестандартен начин към клетката на бойната галавечер Hexagone MMA в родния си Париж в петък.
Улрих беше съпроводен от няколко "зомбита", пресъздавайки сюжет от популярния сериал "Живите мъртви".
Пол Дена с ТКО в главната битка на Hexagone MMA
Освен че спечели "битката" за най-атрактивно представяне преди срещата си, той записа убедителна победа с ТКО над Мохамед Байо. Това беше подглавния двубой на Hexagone MMA, а в основното събитие за вечерта Пол Дена също нокаутира Давид Комар.