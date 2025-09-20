Популярни
Пол Дена с ТКО в главната битка на Hexagone MMA

  20 сеп 2025
Пол Дена с ТКО в главната битка на Hexagone MMA

В петък вечер в зала „Зенит“ в Париж Пол Денис Наверо направи нова крачка напред в професионалната си ММА кариера. В първия си мач в главна битка на Hexagone MMA и едва втория си професионален двубой французинът се наложи убедително с технически нокаут още в първия рунд срещу унгареца Давид Даниел Комар.

Още появата му подсказа тона на вечерта. Вместо да мине през коридора за бойците, Пол Денис Наверо – известен като Пол Дена – избра да премине през публиката на „Зенит“ в Париж, като жест на благодарност към феновете, които го подкрепят от самото начало. В почти препълнената, но понякога сдържана зала, пристигането му предизвика един от най-еуфоричните моменти за вечерта.

Натискът можеше да бъде огромен – първи главен мач в Hexagone MMA срещу Даниел Дейвид Комар, по-опитен съперник, който излизаше за четвърти път като професионалист. Но след като клетката се затвори, боецът от Рен демонстрира впечатляващо спокойствие. След няколко минути наблюдение той зае центъра и изчака своя момент. Той дойде в края на първия рунд: светкавичен ляв ъперкът в черния дроб, който моментално прегъна Комар. Нова победа преди финалния гонг за Дена – втора в два мача.

Заради активността му в социалните мрежи – със стотици хиляди последователи – понякога той е свежда до ролята на влогър. Миналата вечер обаче Дена отново даде спортен отговор на въпроса дали има истински заложби в бойните спортове. На микрофона след двубоя боецът от Рен си позволи намигване към миналото, като предизвика Анзор Байбатиров за следващия си мач – бивш противник от канала IBRA TV.

В края на събитието президентът на Hexagone MMA Жером Пуру обяви с гордост успеха на 34-тото издание: „Това е най-красивата вечер в историята на организацията“, заяви той. И макар атмосферата в „Зенит“ да не беше винаги на очакваното ниво, показаното в клетката – особено от Дена – напълно оправда ентусиазма му, посочва сайтът на "Екип".

