Реал Мадрид посреща Еспаньол в търсене на поредна победа

Реал Мадрид и Еспаньол ще се изправят един срещу друг в мач от петия кръг на Ла Лига на 20 септември от 17:15 часа на стадион "Сантиаго Бернабеу". Двата отбора започнаха сезона впечатляващо, като заемат съответно първо и трето място в класирането. Срещата ще бъде ръководена от съдията Хуан Мартинес и се очертава като един от най-интересните двубои през уикенда в испанския елит.

Реал Мадрид оглавява таблицата с максималните 12 точки от първите четири кръга, отбелязвайки 8 гола и допускайки само 2. Кралският клуб демонстрира отлична форма под ръководството на Шаби Алонсо и има шанс да затвърди лидерската си позиция с победа в този мач. Еспаньол изненадващо заема третата позиция с 10 точки, също с впечатляващ голов актив от 8 отбелязани гола, макар и с 5 допуснати. Каталунците имат възможност да изравнят точките с лидера при евентуална победа на "Бернабеу", което би било сериозен удар по амбициите на домакините.

Реал Мадрид е в невероятна серия от пет последователни победи във всички турнири. В Шампионската лига "белите" победиха Марсилия с 2:1 (на 16.09.2025), а преди това записаха четири поредни успеха в Ла Лига – срещу Реал Сосиедад като гост с 2:1 (на 13.09.2025), Майорка като домакин с 2:1 (на 30.08.2025), Овиедо като гост с 3:0 (на 24.08.2025) и Осасуна като домакин с 1:0 (на 19.08.2025). Еспаньол също показва отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. "Перикитос" победиха Майорка с 3:2 (на 15.09.2025), надиграха По с 3:1 в контрола (на 05.09.2025), спечелиха срещу Осасуна с 1:0 (на 31.08.2025), завършиха наравно 2:2 с Реал Сосиедад (на 24.08.2025) и изненадаха Атлетико Мадрид с 2:1 (на 17.08.2025). Двата отбора демонстрират завидна резултатност и стабилност, което обещава зрелищен сблъсък.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Реал Мадрид има преднина с три победи срещу две за Еспаньол. Интересното е, че каталунците спечелиха последната среща с 1:0 на 1 февруари 2025 г. на стадион "РСДЕ" с гол на Карлос Ромеро в 85-ата минута. Преди това, на 21 септември 2024 г., Реал Мадрид разгроми Еспаньол с 4:1 на "Бернабеу" с голове на Даниел Карвахал, Родриго, Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе от дузпа. На 11 март 2023 г. "белите" отново победиха с 3:1 с голове на Винисиус Жуниор, Едер Милитао и Марко Асенсио, докато за гостите се разписа Хоселу. На 28 август 2022 г. Реал Мадрид спечели като гост с 3:1, а на 30 април 2022 г. разгроми Еспаньол с 4:0 на "Бернабеу".

Килиан Мбапе се утвърждава като основна фигура в атаката на Реал Мадрид с впечатляващи 4 гола в първите си 4 мача в Ла Лига. Французинът демонстрира завидна резултатност, като е отправил общо 24 удара (8 точни) и е реализирал една дузпа. Особено впечатляващо беше представянето му срещу Реал Овиедо, където отбеляза два гола от 7 опита. Срещу Еспаньол Мбапе има смесени изяви – в последния им сблъсък не успя да се разпише въпреки 3 удара, но в предишната среща отбеляза гол от дузпа и направи асистенция, отправяйки цели 9 удара към вратата на каталунците. Тайрис Долан се очертава като ключов играч за Еспаньол в началото на сезона, макар да не е отбелязал гол в първите 4 кръга. Английският нападател има една асистенция и се отличава с отличните си центрирания – 9 успешни центрирания досега в шампионата. Особено силен беше в последния мач срещу Майорка, където направи решаваща асистенция. Долан е стартирал като титуляр в 3 от 4-те мача на отбора, като постепенно се утвърждава като важна част от офанзивните планове на треньора Маноло Гонзалес. Неговите пробиви по фланга и прецизни центрирания могат да създадат сериозни проблеми на защитата на Реал Мадрид.