Световното първенство по блиц шахмат с нов формат

  • 20 сеп 2025 | 08:43
Международната шахматна федерация (ФИДЕ) обяви промени във формата на световните първенства по ускорен и блиц шахмат, които ще се проведат в Доха, Катар. Докато запазват миналогодишния формат за блиц – швейцарска система, последвана от елиминации – вторият етап вече ще бъде само с четирима играчи, вместо с осем. Главният изпълнителен директор на ФИДЕ и гросмайстор Емил Сутовски даде обяснение за промяната.

Форматът остава почти същият като миналата година – 13 кръга ускорен шах при мъжете и 11 при жените. Основната промяна е в блица, където кръговете в швейцарската система се увеличават, а броят на играчите, които се класират за елиминации, намалява.

Сега ще се играят 19 кръга блиц в мъжкия турнир и 15 при жените – увеличение спрямо 13 и 11 миналата година. Само първите четирима ще участват в елиминациите, които започват от полуфиналите. Сутовски обясни, че са се консултирали с много играчи и промяната е била приета положително:

„Смятахме, че елиминациите са много атрактивен формат, но миналия път топ 8 доведе до много безсмислени мачове в последния кръг. Започването на елиминациите с четирима играчи позволява повече кръгове в швейцарската система – така една лоша партия не може да съсипе целия турнир, а и тези, които не се класират, имат повече възможности да играят, а не само един ден блиц.“

Миналата година първият етап на блица беше за един ден, а втората фаза – на следващия, което означаваше, че всички, които не попаднат в топ 8, оставаха само зрители. Сега играчите, които летят до Катар, ще играят и петте дни. Първите 13 кръга от швейцарската система ще се изиграят на 29 декември, а кръгове 14–19 – на 30-и, следвани от елиминациите същия ден. Женският турнир ще има същата структура – 10 кръга на първия ден, последните пет на втория, следвани от елиминациите.

Миналата година беше първият път, когато блиц шампионатът имаше два етапа; преди това беше дълъг турнир по швейцарска система – например през 2023 г. имаше 21 кръга. Тази година промяната показва ясното предпочитание шампионът да се решава чрез елиминации.

Стигането до финалния етап на блиц състезанията ще е още по-трудно. За сравнение, миналата година 10 играчи завършиха с 9.5/13, така че Даниил Дубов и Даниел Народитски бяха извадени от топ 8 по допълнителни показатели. В новия формат това означава, че шестима играчи биха били извън елиминациите, а също така се очакват по-малко „сигурни“ ремита в последните кръгове.

Основният спор в миналогодишното Световно първенство по блиц беше споразумението между Магнус Карлсен и Ян Непомняшчи да приключат мача си и да си поделят титлата, въпреки че регламентът изискваше да се играе до решителен резултат. Тази година, ако мачът в елиминациите завърши наравно след четири партии, ще се играе последна партия „внезапна смърт“, за да се определи победителят.

