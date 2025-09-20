Хофенхайм приема непобедимия Байерн Мюнхен в битка на върха в Бундеслигата

Хофенхайм и Байерн (Мюнхен) ще се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на Бундеслигата на 20 септември от 16:30 часа на "Вирсол Райн Некар Арена". Двубоят ще бъде ръководен от съдията Роберт Хартман и се очертава като интересен сблъсък между отбор, който търси стабилност, и абсолютния лидер в първенството. Баварците пристигат в отлична форма след убедителна победа в Шампионската лига, докато домакините ще се опитат да изненадат фаворита и да продължат положителната си серия.

Байерн (Мюнхен) доминира в началото на сезона, заемайки първото място с пълен актив от 9 точки след три изиграни мача. Баварците имат впечатляваща голова разлика от 14:2, което показва както офанзивната им мощ, така и стабилната защита. От своя страна, Хофенхайм се намира на шестата позиция с 6 точки, след като записа две победи и една загуба в първите три кръга. Отборът на Кристиан Илцер има голова разлика 7:6, което показва, че макар да отбелязват редовно, те имат проблеми в защита. Победа за домакините би ги изравнила по точки с Байерн, докато успех за гостите би затвърдил лидерската им позиция.

Хофенхайм демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача, с четири победи и една загуба. В последния си мач отборът постигна впечатляваща победа като гост срещу Унион Берлин с 4:2 (13.09.2025), където младият нападател Фисник Аслани отбеляза два гола. Преди това Хофенхайм загуби у дома от Айнтрахт Франкфурт с 1:3 (30.08.2025), но преди това записа важна победа като гост срещу шампиона Байер Леверкузен с 2:1 (23.08.2025). В Купата на Германия отборът се наложи убедително над Ханза Рощок с 4:0 (16.08.2025), а в контролна среща разгроми Метц с 8:0 (09.08.2025). Байерн Мюнхен е в изключителна форма с пет поредни победи във всички турнири. Баварците започнаха участието си в Шампионската лига с победа над Челси с 3:1 (17.09.2025), а в Бундеслигата разгромиха Хамбургер с 5:0 (13.09.2025), като Хари Кейн отбеляза два гола. Преди това победиха Аугсбург като гост с 3:2 (30.08.2025), елиминираха Веен Висбаден за Купата с 3:2 (27.08.2025) и стартираха сезона с впечатляващ успех срещу РБ Лайпциг с 6:0 (22.08.2025), когато Кейн реализира хеттрик.

Байерн (Мюнхен) има предимство в последните пет срещи с Хофенхайм, с три победи, една загуба и едно равенство. Последният двубой между двата отбора се състоя на 17 май 2025 г. на "Вирсол Райн Некар Арена", където баварците се наложиха категорично с 4:0. Головете отбелязаха Майкъл Олисе (33'), Йошуа Кимих (53'), Серж Гнабри (80') и Хари Кейн (86'). По-рано през същия сезон, на 15 януари 2025 г., Байерн отново доминираше с 5:0 на "Алианц Арена" с голове на Льорой Сане (7' и 48'), Рафаел Герейро (12'), Хари Кейн (от дузпа) и Серж Гнабри (66'). Интересно е, че в края на сезон 2023/2024, Хофенхайм успя да изненада Байерн с 4:2 на същия стадион, където Андрей Крамарич блесна с хеттрик (68', 85', 87'). Хърватският нападател се оказва истински кошмар за баварците, като е отбелязал и при равенството 1:1 през април 2023 г.

Фисник Аслани се превръща в основна фигура за Хофенхайм този сезон, като 22-годишният нападател вече има 3 гола и 1 асистенция в първите три мача от Бундеслигата. Особено впечатляващо беше представянето му срещу Унион Берлин, където отбеляза два гола и показа отлична реализация с 3 точни удара от общо 4. Аслани демонстрира постоянство в създаването на голови положения, като средно има по 3-4 удара на мач. Младият нападател се доказа и като ключов играч при победата над Байер Леверкузен, където отбеляза гол и направи асистенция, показвайки, че може да бъде решаващ в големите мачове. Хари Кейн продължава да бъде голмайсторската машина на Байерн Мюнхен с 5 гола и 3 асистенции в първите три мача от Бундеслигата. Английският нападател е особено опасен срещу Хофенхайм, като е отбелязвал във всеки от последните три мача срещу тях. В последната среща на "Вирсол Райн Некар Арена" Кейн вкара последния гол при победата с 4:0, а в мача на "Алианц Арена" реализира дузпа. Впечатляваща е неговата ефективност, като от 7 удара в първенството, 6 са били точни, което показва изключителната му прецизност. Кейн е особено опасен в първото полувреме, където има очаквани голове от 0.48, но не бива да се подценява и във втората част, където също е много ефективен.