  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Два български сребърни медала в Албена

Два български сребърни медала в Албена

  • 20 сеп 2025 | 04:54
  • 163
  • 0
Два български сребърни медала в Албена

Българските състезатели спечелиха два сребърни медали на Световното първенство по канадска борба в Албена.

Сашо Андреев стана вицешампион при мъжете в категория до 90 кг с лява ръка. Българинът бе безпогрешен до финала, където отстъпи пред украинеца Олег Жох след преиграване на срещата.

След три суперсблъсъка в категория .до 110 кг с лява ръка Йордан Цонев остана втори след фаворита Рино Масич от Хърватия. Българинът загуби в четвъртфиналите, но успя да се промъкне във финала, където взе сблъсъка и се стигна до преиграване. Там след серия от обрати и протести победата отиде на сметката на Масич.

При жените Анна Хранатова се нареди шеста в категория до 50 кг с лява ръка. Хранатова стигна до четвъртфиналите, където отстъпи на представителката на Казахстан Разия Кенжебек.

Утре надпреварата продължава с още 9 категории при мъжете и жените с лява ръка.

