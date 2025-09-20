Бетис се изкачи в четворката, а Реал Сосиедад продължи да затъва

Отборът на Бетис записа успех срещу тима на Реал Сосиедад с 3:1 в откриващата среща от 5-ия кръг на испанската Ла Лига. Благодарение на успеха андалусийци се изкачиха на 4-ото място във временното класиране, докато баският им съперник се свлече до 17-ата позиция със само точка аванс пред “опасната зона”.

Иначе първото полувреме беше сравнително равностойно и съперниците запазиха паритета на почивката, след като в рамките на първия четвърт час си размениха по едно попадение. Първо, Кучо Ернандес изведе севилци в 7-ата минута, а в 13-тата Брайс Мендес възстанови равенството.

След почивката андалусийци показаха повече характер и излъгаха съперника, отбелязвайки два безответни гола. До голяма степен самите баски имат вина за поражението, тъй като съвсем скоро след началото на втората част Алекс Ремиро си вкара автогол в 49-ата минута. В средата на полувремето пък Пабло Форналс в 69-ата минута отбеляза още едно попадение във вратата на гостите от Сан Себастиан и оформи крайния резултат.

Успехът бе отлична загрявка за Бетис, който и тази година ще играе в европейските клубни турнири, като след броени дни на 24-и септември ще приеме тима на Нотингам Форест в среща от първия кръг на основната схема на Лига Европа.