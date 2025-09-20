Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бетис
  3. Бетис се изкачи в четворката, а Реал Сосиедад продължи да затъва

Бетис се изкачи в четворката, а Реал Сосиедад продължи да затъва

  • 20 сеп 2025 | 01:42
  • 325
  • 0

Отборът на Бетис записа успех срещу тима на Реал Сосиедад с 3:1 в откриващата среща от 5-ия кръг на испанската Ла Лига. Благодарение на успеха андалусийци се изкачиха на 4-ото място във временното класиране, докато баският им съперник се свлече до 17-ата позиция със само точка аванс пред “опасната зона”.

Иначе първото полувреме беше сравнително равностойно и съперниците запазиха паритета на почивката, след като в рамките на първия четвърт час си размениха по едно попадение. Първо, Кучо Ернандес изведе севилци в 7-ата минута, а в 13-тата Брайс Мендес възстанови равенството.

След почивката андалусийци показаха повече характер и излъгаха съперника, отбелязвайки два безответни гола. До голяма степен самите баски имат вина за поражението, тъй като съвсем скоро след началото на втората част Алекс Ремиро си вкара автогол в 49-ата минута. В средата на полувремето пък Пабло Форналс в 69-ата минута отбеляза още едно попадение във вратата на гостите от Сан Себастиан и оформи крайния резултат.

Успехът бе отлична загрявка за Бетис, който и тази година ще играе в европейските клубни турнири, като след броени дни на 24-и септември ще приеме тима на Нотингам Форест в среща от първия кръг на основната схема на Лига Европа.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Измир е на върха на щастието! Мъри и Гьозтепе разбиха Бешикташ и вече са втори

Измир е на върха на щастието! Мъри и Гьозтепе разбиха Бешикташ и вече са втори

  • 19 сеп 2025 | 21:53
  • 19867
  • 15
Тоти: Само римляните осъзнават важността и стойността на дербито между Рома и Лацио

Тоти: Само римляните осъзнават важността и стойността на дербито между Рома и Лацио

  • 19 сеп 2025 | 21:27
  • 1851
  • 0
Гасперини: Дано да се получи борбено римско дерби, но да е по-спокойно извън терена

Гасперини: Дано да се получи борбено римско дерби, но да е по-спокойно извън терена

  • 19 сеп 2025 | 21:21
  • 1752
  • 0
Рашфорд получи признание за страхотния си мач в ШЛ

Рашфорд получи признание за страхотния си мач в ШЛ

  • 19 сеп 2025 | 19:58
  • 5805
  • 1
Шлотербек се връща в състава на Борусия (Дортмунд) след продължително отсъствие

Шлотербек се връща в състава на Борусия (Дортмунд) след продължително отсъствие

  • 19 сеп 2025 | 19:47
  • 1384
  • 0
Капитанът на Наполи се извини за изгонването си срещу Манчестър Сити

Капитанът на Наполи се извини за изгонването си срещу Манчестър Сити

  • 19 сеп 2025 | 19:12
  • 2836
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

  • 19 сеп 2025 | 22:44
  • 156478
  • 291
Имаше ли дузпа за Левски?

Имаше ли дузпа за Левски?

  • 19 сеп 2025 | 21:33
  • 30314
  • 77
Веласкес: Горд съм с играчите! Заслужавахме да победим Лудогорец

Веласкес: Горд съм с играчите! Заслужавахме да победим Лудогорец

  • 19 сеп 2025 | 23:12
  • 6529
  • 4
Мота: Това ми се струва по-добър резултат за Левски, а не за нас

Мота: Това ми се струва по-добър резултат за Левски, а не за нас

  • 19 сеп 2025 | 23:03
  • 4274
  • 8
Монтана игра по-добре, но убийствена ефективност и прекрасен Ковальов донесоха победата на Спартак (Варна)

Монтана игра по-добре, но убийствена ефективност и прекрасен Ковальов донесоха победата на Спартак (Варна)

  • 19 сеп 2025 | 19:41
  • 31127
  • 16
Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

  • 19 сеп 2025 | 14:59
  • 61248
  • 187