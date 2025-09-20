Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лече
  Лече можеше да запише първа победа, но допусна обрат и удари дъното в Серия "А"

Лече можеше да запише първа победа, но допусна обрат и удари дъното в Серия “А”

  • 20 сеп 2025 | 01:25
  • 133
  • 0

Отборът на Каляри записа победа с 2:1 в гостуването си на тима на Лече от 4-ия кръг в италианската Серия “А”. Успехът прати победителите в местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири, на само две точки от лидерите Наполи и Ювентус, докато бившият тим на Валери Божинов остана на последното място в класирането – на точка от спасителния бряг и без победа от началото на сезона.

Играчите на Лече дори трябва да съжаляват, че не взеха пълния комплект точки, тъй като поведоха рано в резултата с гол на Тиаго Габриел (5’). Те обаче допуснаха пълен обрат заради попаденията на Андреа Белоти (33’, 71’), чийто втори гол дойде след точно изпълнена дузпа.

