Санкт Паули се отърва само с два гола, а Щутгарт започна да намира формата си

Отборът на Щутгарт записа успех с 2:0 срещу силния тим на Санкт Паули в откриващия мач от 4-ия кръг на германската Бундеслига. По този начин бившият отбор на Красимир Балъков записа втори успех от началото на сезона и започна да намира форма, доближавайки се на точка от съперника си, който към момента е на четвъртото място и допусна първо поражение през кампанията.

Иначе домакините от Щутгарт започнаха изключително силно двубоя и още в 5-ата минута Ермедин Демирович прати топката във вратата на съперника. Този гол обаче бе отменен заради засада. Малко по-късно, в средата на полувремето, момчетата на Себастиан Хьонес пропиляха нова възможност, след като получиха правото да изпълнят дузпа. Зад топката застана Анджело Щилер, който не успя да прати топката във вратата и нулевото равенство се запази.

Все пак домакините успяха да пречупят съперника, като вкараха две попадения в минутите преди и след почивката. Първо, в 43-тата минута Демирович отново вкара, като този път попадението му беше зачетено, а след това в 50-ата минута Билал Ел Ханус оформи крайния резултат.

Wirkungstreffer vor und nach dem Pausenpfiff



Mit der richtigen Mischung aus Geduld und Leidenschaft besiegt der VfB den FC St. Pauli 2:0. Die Tore? Sehenswert erspielt. Die Defensive? Hält die Null.



— VfB Stuttgart 1893 (@VfB) September 19, 2025

През идната седмица Щутгарт ще стартира кампанията си в Европа, като на 25-и септември (четвъртък) ще срещне испанския Селта в мач от първия кръг на Лига Европа. Няколко дни по-късно, на 28-и септември (неделя), щутгартци ще гостуват на Кьолн. Санкт Паули от своя страна няма да играе в европейските клубни турнири и следващото предизвикателство на този тим отново ще бъде в германската Бундеслига, като следващият уикенд – на 27-и септември (събота) – ще имат ново тежко изпитание в лицето на вицешампиона Байер (Леверкузен).