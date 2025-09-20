Популярни
  Санкт Паули се отърва само с два гола, а Щутгарт започна да намира формата си

Санкт Паули се отърва само с два гола, а Щутгарт започна да намира формата си

  20 сеп 2025 | 00:32
Отборът на Щутгарт записа успех с 2:0 срещу силния тим на Санкт Паули в откриващия мач от 4-ия кръг на германската Бундеслига. По този начин бившият отбор на Красимир Балъков записа втори успех от началото на сезона и започна да намира форма, доближавайки се на точка от съперника си, който към момента е на четвъртото място и допусна първо поражение през кампанията.

Иначе домакините от Щутгарт започнаха изключително силно двубоя и още в 5-ата минута Ермедин Демирович прати топката във вратата на съперника. Този гол обаче бе отменен заради засада. Малко по-късно, в средата на полувремето, момчетата на Себастиан Хьонес пропиляха нова възможност, след като получиха правото да изпълнят дузпа. Зад топката застана Анджело Щилер, който не успя да прати топката във вратата и нулевото равенство се запази.

Все пак домакините успяха да пречупят съперника, като вкараха две попадения в минутите преди и след почивката. Първо, в 43-тата минута Демирович отново вкара, като този път попадението му беше зачетено, а след това в 50-ата минута Билал Ел Ханус оформи крайния резултат.

През идната седмица Щутгарт ще стартира кампанията си в Европа, като на 25-и септември (четвъртък) ще срещне испанския Селта в мач от първия кръг на Лига Европа. Няколко дни по-късно, на 28-и септември (неделя), щутгартци ще гостуват на Кьолн. Санкт Паули от своя страна няма да играе в европейските клубни турнири и следващото предизвикателство на този тим отново ще бъде в германската Бундеслига, като следващият уикенд – на 27-и септември (събота) – ще имат ново тежко изпитание в лицето на вицешампиона Байер (Леверкузен).

