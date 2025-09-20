Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фулъм
  3. Мениджърът на Фулъм коментира контузията на Иуоби

Мениджърът на Фулъм коментира контузията на Иуоби

  • 20 сеп 2025 | 06:18
  • 730
  • 0
Мениджърът на Фулъм коментира контузията на Иуоби

Алекс Иуоби е един от ключовите играч на Фулъм през този сезон, като той играе важна роля в представянето тима.

Иуоби, който игра 76 минути при победата с 1:0 над Лийдс миналия уикенд, беше под въпрос за предстоящия мач срещу Брентфорд, след като получи контузия.

Поради притеснения относно контузията му, все още не е взето решение дали ще участва този уикенд, въпреки че тренира с отбора.

По време на пресконференцията си преди предстоящия мач мач мениджърът на "котиджърс" Марко да Силва разсея спекулациите около тежкото състояние на Иуоби, заявявайки, че нигерийският национал е участвал в тренировката в петък и може да играе срещу „пчеличките“.

„Няма новини, някои удари, но нищо сериозно. Нищо, което да промени нещо специално. Иуоби тренира тази сутрин, така че няма сериозен проблем. Нека видим реакцията му. Погрижихме се за него“, каза Силва пред представителите на медиите на Острова.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Стоилов: Някои от нашите играчи трябва да подобрят формата си

Стоилов: Някои от нашите играчи трябва да подобрят формата си

  • 20 сеп 2025 | 02:29
  • 2754
  • 0
Базел се спаси от огромен резил в Швейцария

Базел се спаси от огромен резил в Швейцария

  • 20 сеп 2025 | 02:18
  • 1758
  • 0
Порто продължи безгрешния си рецитал след нова класика

Порто продължи безгрешния си рецитал след нова класика

  • 20 сеп 2025 | 01:59
  • 1732
  • 0
Бетис се изкачи в четворката, а Реал Сосиедад продължи да затъва

Бетис се изкачи в четворката, а Реал Сосиедад продължи да затъва

  • 20 сеп 2025 | 01:42
  • 1522
  • 0
Лече можеше да запише първа победа, но допусна обрат и удари дъното в Серия “А”

Лече можеше да запише първа победа, но допусна обрат и удари дъното в Серия “А”

  • 20 сеп 2025 | 01:25
  • 1278
  • 0
Лион излъга Анже и временно се изравни с ПСЖ

Лион излъга Анже и временно се изравни с ПСЖ

  • 20 сеп 2025 | 00:52
  • 1044
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

  • 19 сеп 2025 | 22:44
  • 168458
  • 304
Имаше ли дузпа за Левски?

Имаше ли дузпа за Левски?

  • 19 сеп 2025 | 21:33
  • 38623
  • 84
ЦСКА 1948 и Локо (Пд) не искат да изпускат от поглед първото място

ЦСКА 1948 и Локо (Пд) не искат да изпускат от поглед първото място

  • 20 сеп 2025 | 07:32
  • 645
  • 0
Добруджа и Локомотив (Сф) търсят път обратно към победите

Добруджа и Локомотив (Сф) търсят път обратно към победите

  • 20 сеп 2025 | 07:15
  • 687
  • 1
Веласкес: Горд съм с играчите! Заслужавахме да победим Лудогорец

Веласкес: Горд съм с играчите! Заслужавахме да победим Лудогорец

  • 19 сеп 2025 | 23:12
  • 12482
  • 4
Мота: Това ми се струва по-добър резултат за Левски, а не за нас

Мота: Това ми се струва по-добър резултат за Левски, а не за нас

  • 19 сеп 2025 | 23:03
  • 7440
  • 8