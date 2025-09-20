Мениджърът на Фулъм коментира контузията на Иуоби

Алекс Иуоби е един от ключовите играч на Фулъм през този сезон, като той играе важна роля в представянето тима.

Иуоби, който игра 76 минути при победата с 1:0 над Лийдс миналия уикенд, беше под въпрос за предстоящия мач срещу Брентфорд, след като получи контузия.

Поради притеснения относно контузията му, все още не е взето решение дали ще участва този уикенд, въпреки че тренира с отбора.

Alex Iwobi — 16 goal involvements for Fulham since the start of the 2024/25 season (most in Fullham's squad) 9 goals, 7 Assist🔥 pic.twitter.com/ZDecLMIQoY — Leagues Reporter (@LeaguesReporter) August 24, 2025

По време на пресконференцията си преди предстоящия мач мач мениджърът на "котиджърс" Марко да Силва разсея спекулациите около тежкото състояние на Иуоби, заявявайки, че нигерийският национал е участвал в тренировката в петък и може да играе срещу „пчеличките“.

„Няма новини, някои удари, но нищо сериозно. Нищо, което да промени нещо специално. Иуоби тренира тази сутрин, така че няма сериозен проблем. Нека видим реакцията му. Погрижихме се за него“, каза Силва пред представителите на медиите на Острова.