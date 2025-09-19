Ясикевучис: Трябва да забравим миналия сезон

Старши треньорът на шампиона в Евролигата Фенербахче Шарунас Ясикевичус призна, че има трудности при селекцията за новия сезон.

„Да, наистина не е лесен процес. Много пъти, когато завършиш сезона, селекцията ти вече е готова през април или май, но тази година, не успяхме да направим това. Това не означава, че селекцията ще бъде по-добра или по-лоша“, коментира Ясикевичус пред Bein Sports.

„В крайна сметка, оглеждахме повече НБА, тъй като пазарът ни принуди. Можем да сме доволни от играчите, които привлякохме, но трябва да видим как ще се адаптират към живота и баскетбола в Европа. На първо място, трябва да бъдем търпеливи“, каза още литовският треньор на европейския клубен шампион Фенербахче.

Шарунас Ясикевичус предупреди, че новият сезон в Евролигата ще бъде много изискващ и напомни, че конкуренцията ще бъде много сериозна.

„Трябва да забравим миналия сезон. Трофеят вече е в музея ни и ще остане там. Дори в предсезонните мачове съперниците излизат срещу нас с удвоена енергия. Трябва да бъдем готови за това“, подчерта наставникът на Фенербахче.

Турският гранд ще играе първия си двубой от Евролигата за сезон 2025/2026 срещу отбора на Париж на 1 октомври.

Снимки: Imago