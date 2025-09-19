Популярни
Ясикевучис: Трябва да забравим миналия сезон

  • 19 сеп 2025 | 18:12
  • 305
  • 0
Ясикевучис: Трябва да забравим миналия сезон

Старши треньорът на шампиона в Евролигата Фенербахче Шарунас Ясикевичус призна, че има трудности при селекцията за новия сезон.

„Да, наистина не е лесен процес. Много пъти, когато завършиш сезона, селекцията ти вече е готова през април или май, но тази година, не успяхме да направим това. Това не означава, че селекцията ще бъде по-добра или по-лоша“, коментира Ясикевичус пред Bein Sports.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

„В крайна сметка, оглеждахме повече НБА, тъй като пазарът ни принуди. Можем да сме доволни от играчите, които привлякохме, но трябва да видим как ще се адаптират към живота и баскетбола в Европа. На първо място, трябва да бъдем търпеливи“, каза още литовският треньор на европейския клубен шампион Фенербахче.

Шарунас Ясикевичус предупреди, че новият сезон в Евролигата ще бъде много изискващ и напомни, че конкуренцията ще бъде много сериозна.

„Трябва да забравим миналия сезон. Трофеят вече е в музея ни и ще остане там. Дори в предсезонните мачове съперниците излизат срещу нас с удвоена енергия. Трябва да бъдем готови за това“, подчерта наставникът на Фенербахче.

Турският гранд ще играе първия си двубой от Евролигата за сезон 2025/2026 срещу отбора на Париж на 1 октомври.

Снимки: Imago

