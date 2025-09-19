Участниците на Световното по шосейно колоездене ще бъдат следене с джипиес системи

Участниците на световното първенство по шосейно колоездене, което ще се проведе от 21 до 28 септември в Руанда, ще бъдат следени с джипиес системи, съобщи Международният колоездачен съюз (UCI).

Проследяващите устройства ще бъдат поставяни под седалките на състезателите и ще помагат на организаторите да разберат кога някой е спрял.

Една от основните причини за въвеждането на системата е трагичният случай от световното първенство в Цюрих преди година. Тогава 18-годишна швейцарка Мюриел Фюрер загина, след като падна по време на състезанието при девойките, но понеже това се случи в участък, в който по това време нямаше нито съдии, нито зрители, нито други участници, тя не получи нужната медицинска помощ навреме, което коства и живота ѝ.