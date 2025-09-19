Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Погачар и Вингегор ще карат един срещу друг в "Джирото" догодина

Погачар и Вингегор ще карат един срещу друг в "Джирото" догодина

  • 19 сеп 2025 | 16:18
  • 122
  • 0
Погачар и Вингегор ще карат един срещу друг в "Джирото" догодина

Словенецът Тадей Погачар и датчанинът Йонас Вингегор, които спечелиха помежду си последните шест издания на Обиколката на Франция, ще карат един срещу друг в Обиколката на Италия през следващата година. Това твърди италианският журналист Бепе Конти.

71-годишният Конти, който работи за телевизия РАИ и може да определен като доайена на колоездачната журналистика на Ботуша, е убеден, че двамата най-успешни състезатели през това десетилетие ще застанат заедно на старта на "Джирото" за пръв път в своите кариери. До момента Вингегор никога не е участвал в Обиколката на Италия, но преди броени дни той стана шампион в Обиколката на Испания. Погачар, който тази година триумфира за четвърти път в "Тур дьо Франс", е участвал в "Джирото" веднъж - през 2024 година, когато го спечели.

Обиколката на Италия ще се проведе през май месец следващата година, като първите три етапа трябва да бъдат на територията на България.

Според Конти Погачар и Вингегор ще си дадат дуел и в Обиколката на Франция, както традиционно вече се случва пет години, като за това състезание датчанинът може да получи и допълнителна помощ от бившия победител в обиколките на Италия и Франция Еган Бернал. Колумбиецът е в напреднали преговори с отбора на Висма-Лийз а байк и се очаква през новия сезон да кара за нидерландския тим.

Конти смята, че при победа на Вингегор в Обиколката на Франция, той може да смени отбора и да премине в скандинавския Уно-Екс, където да завърши кариерата си.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Ърбан зоната е този уикенд в столичния Северен парк

Ърбан зоната е този уикенд в столичния Северен парк

  • 19 сеп 2025 | 12:27
  • 240
  • 0
Държавното по модерен петобой излъчи шампионите на България

Държавното по модерен петобой излъчи шампионите на България

  • 18 сеп 2025 | 10:14
  • 590
  • 0
Още четири медала за България от Световното по канадска борба за хора в неравностойно положение

Още четири медала за България от Световното по канадска борба за хора в неравностойно положение

  • 18 сеп 2025 | 09:57
  • 419
  • 0
България с шестима млади шахматисти на Световното в Алмати

България с шестима млади шахматисти на Световното в Алмати

  • 17 сеп 2025 | 18:37
  • 1344
  • 1
БОК с още един призив към Стефка Костадинова:

БОК с още един призив към Стефка Костадинова:

  • 17 сеп 2025 | 16:37
  • 1644
  • 0
Весела Лечева: Грозят ни санкции да се състезаваме под неутрален флаг

Весела Лечева: Грозят ни санкции да се състезаваме под неутрален флаг

  • 17 сеп 2025 | 13:48
  • 13303
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

  • 19 сеп 2025 | 14:59
  • 21855
  • 44
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 26391
  • 76
По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

  • 19 сеп 2025 | 10:10
  • 33160
  • 132
Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

  • 19 сеп 2025 | 14:00
  • 1798
  • 1
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 10452
  • 15
Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

  • 19 сеп 2025 | 09:08
  • 14095
  • 4