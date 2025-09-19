Погачар и Вингегор ще карат един срещу друг в "Джирото" догодина

Словенецът Тадей Погачар и датчанинът Йонас Вингегор, които спечелиха помежду си последните шест издания на Обиколката на Франция, ще карат един срещу друг в Обиколката на Италия през следващата година. Това твърди италианският журналист Бепе Конти.

71-годишният Конти, който работи за телевизия РАИ и може да определен като доайена на колоездачната журналистика на Ботуша, е убеден, че двамата най-успешни състезатели през това десетилетие ще застанат заедно на старта на "Джирото" за пръв път в своите кариери. До момента Вингегор никога не е участвал в Обиколката на Италия, но преди броени дни той стана шампион в Обиколката на Испания. Погачар, който тази година триумфира за четвърти път в "Тур дьо Франс", е участвал в "Джирото" веднъж - през 2024 година, когато го спечели.

Обиколката на Италия ще се проведе през май месец следващата година, като първите три етапа трябва да бъдат на територията на България.

Според Конти Погачар и Вингегор ще си дадат дуел и в Обиколката на Франция, както традиционно вече се случва пет години, като за това състезание датчанинът може да получи и допълнителна помощ от бившия победител в обиколките на Италия и Франция Еган Бернал. Колумбиецът е в напреднали преговори с отбора на Висма-Лийз а байк и се очаква през новия сезон да кара за нидерландския тим.

Конти смята, че при победа на Вингегор в Обиколката на Франция, той може да смени отбора и да премине в скандинавския Уно-Екс, където да завърши кариерата си.