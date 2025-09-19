Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. 43 клуба и 550 каратеки във всички възрасти ще участват в Национална купа 2025

43 клуба и 550 каратеки във всички възрасти ще участват в Национална купа 2025

  • 19 сеп 2025 | 15:03
  • 221
  • 0
43 клуба и 550 каратеки във всички възрасти ще участват в Национална купа 2025

Рекордните 43 клуба и 550 състезатели във всички възрасти ще участват в поредното голямо състезание от Държавния спортен календар на Българска национална федерация карате за 2025 година - Национална купа, което ще се проведе този уикенд в Габрово.

В събота в зала "Орловец" стартират срещите при децата до 14 години на ката и кумите, а официалното откриване е в 13:00 часа. В неделя ще бъдат определени шампионите при кадети, юноши, мъже и жени, допълват от родната централа.

"Уважаеми спортисти, треньори, скъпи гости, за мен е чест да ви поздравя от името на Българската Национална Федерация Карате и на Организационния комитет на Национална купа 2025 и да ви приветствам в уникалния град Габрово. На всички участници и гости на турнира желая късмет, отлични резултати и всичко най-добро. Очаквам с нетърпение да ви видя в Габрово!", заяви преди състезанието Николай Цанев, президент на БНФК.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Очаквайте на живо: Посрещане на сребърната медалистка Юлияна Янева

Очаквайте на живо: Посрещане на сребърната медалистка Юлияна Янева

  • 19 сеп 2025 | 15:51
  • 131
  • 0
Записванията за международния турнир по борба „Пламен Пенев“ ще продължат още четири дни

Записванията за международния турнир по борба „Пламен Пенев“ ще продължат още четири дни

  • 19 сеп 2025 | 14:43
  • 267
  • 0
Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

  • 19 сеп 2025 | 14:00
  • 1780
  • 1
Американец се закани на Моузес Итаума: Уверен съм на 100%, че ще го победя

Американец се закани на Моузес Итаума: Уверен съм на 100%, че ще го победя

  • 19 сеп 2025 | 13:26
  • 264
  • 0
 "Нощта на самураите": Иноуе ще оглави галавечер в Рияд

 "Нощта на самураите": Иноуе ще оглави галавечер в Рияд

  • 19 сеп 2025 | 10:59
  • 581
  • 0
Де Ла Хоя критикува Канело: Крауфорд си играеше с него

Де Ла Хоя критикува Канело: Крауфорд си играеше с него

  • 19 сеп 2025 | 10:37
  • 630
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

  • 19 сеп 2025 | 14:59
  • 21496
  • 44
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 26211
  • 76
По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

  • 19 сеп 2025 | 10:10
  • 33086
  • 132
Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

  • 19 сеп 2025 | 14:00
  • 1780
  • 1
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 10421
  • 15
Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

  • 19 сеп 2025 | 09:08
  • 14044
  • 4