Записванията за международния турнир по борба „Пламен Пенев“ ще продължат още четири дни

До 23 септември се приемат заявки за участие в международния турнир по борба „Пламен Пенев“ в Търговище, съобщи за БТА Христо Стойнев, член на Управителния съвет на Спортен клуб Олимпиец и един от основните организатори.

Търговище ще бъде домакин на четвъртото издание на възпоменателния турнир. Той ще се състои на 27 септември на малкия спортен терен до зала „Иван Ангелов“. Промяната в мястото на турнира се налага поради ремонта на спортната зала в областния град.

На тепиха ще се борят момчета и момичета, родени през 2011, 20212 и 2013 година, както и кадети – набор 2008 и 2009 г., в различни категории, каза Стойнев.

Организаторите са изпратили покани на всички клубове от страната и други от чужбина. До момента потвърдили участие са състезатели от Молдова, Азербайджан, Румъния и Турция.

Поканени като гости на турнира са председателят на националната федерация по борба Станка Златева и членове на организацията, както и други ангажирани със спорта деятели.

Пламен Пенев е трети на Световно първенство за младежи и трети в Европа при юношите. Участник на Олимпийските игри в Атланта 1996, а същата година става шампион и на турнира "Дан Колов". Дълги години той е част от Българската федерация по борба. През 2021 г. Пламен Пенев почина от инфаркт на 46-годишна възраст.

В миналогодишното издание на турнира се включиха 131 борци от 28 клуба от четири държави - България, Молдова, Украйна и Турция, припомня БТА.