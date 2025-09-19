Популярни
Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Записванията за международния турнир по борба „Пламен Пенев“ ще продължат още четири дни

Записванията за международния турнир по борба „Пламен Пенев" ще продължат още четири дни

  • 19 сеп 2025 | 14:43
Записванията за международния турнир по борба „Пламен Пенев“ ще продължат още четири дни

До 23 септември се приемат заявки за участие в международния турнир по борба „Пламен Пенев“ в Търговище, съобщи за БТА Христо Стойнев, член на Управителния съвет на Спортен клуб Олимпиец и един от основните организатори.

Търговище ще бъде домакин на четвъртото издание на възпоменателния турнир. Той ще се състои на 27 септември на малкия спортен терен до зала „Иван Ангелов“. Промяната в мястото на турнира се налага поради ремонта на спортната зала в областния град.

На тепиха ще се борят момчета и момичета, родени през 2011, 20212 и 2013 година, както и кадети – набор 2008 и 2009 г., в различни категории, каза Стойнев.

Организаторите са изпратили покани на всички клубове от страната и други от чужбина. До момента потвърдили участие са състезатели от Молдова, Азербайджан, Румъния и Турция.

Поканени като гости на турнира са председателят на националната федерация по борба Станка Златева и членове на организацията, както и други ангажирани със спорта деятели.

Пламен Пенев е трети на Световно първенство за младежи и трети в Европа при юношите. Участник на Олимпийските игри в Атланта 1996, а същата година става шампион и на турнира "Дан Колов". Дълги години той е част от Българската федерация по борба. През 2021 г. Пламен Пенев почина от инфаркт на 46-годишна възраст.

В миналогодишното издание на турнира се включиха 131 борци от 28 клуба от четири държави - България, Молдова, Украйна и Турция, припомня БТА.

