Новакът Макс Верстапен вече може да се състезава с GT3 коли на "Нюрбургринг-Нордшлайфе"

  14 сеп 2025 | 10:38
Новакът Макс Верстапен вече може да се състезава с GT3 коли на "Нюрбургринг-Нордшлайфе"

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен вече може да се състезава с GT3 коли на легендарната писта „Нюрбургринг-Нордшлайфе“, след като получи необходимия лиценз от моторспорт властите в Германия.

Въпреки всички си успехи нидерландецът беше третиран като пълен новобранец на Зеления ад и не беше допуснат да участва с най-мощните GT3 коли. Вместо това той трябваше да кара с GT4, при това с ограничена мощност, но въпреки това Верстапен се представи впечатляващо и направи необходимите 14 състезателни обиколки без да допуска никакви по-сериозни грешки и да предизвиква инциденти.

Единствената спънка пред него беше фактът, че втората кола, с която той се състезава вчера, не завърши заради технически проблеми. Това го лиши от нужните два резултата в състезания на „Нордшлайфе“, но властите в Германия все пак му издадоха нужния лиценз и той вече може да кара с GT3 коли и в състезания.

„Радвам се, че всички мина гладко и аз вече имам нужното разрешително. Беше ми забавно, но това винаги е така тук. Беше хубаво да направя тези стинтове в състезателни условия с трафика от по-бързи и по-бавни коли, секции с „код 60“, жълти и двойни жълти флагове.

„Карах на мокро, на сухо и на смесено. Научих къде има повече и по-малко сцепление. Беше хубаво да натрупам повече опит на пистата“, каза Верстапен.

„Има само една писта като „Нордшлайфе“. Пистата е много предизвикателна. Днес се видя, че с такава дълга обиколка може на една част да е сухо, докато на друга да е мокро. Асфалтът също варира на места. Това усложнява нещата, което пък прави пистата толкова специална. Да се състезавам в продължение на 24 часа с GT3 кола тук би било невероятно“, добави пилотът на Ред Бул.

Неговият план е да се завърне в планината Айфел след две седмици, между стартовете в Азербайджан и Сингапур, за да участва в своето първо състезание с GT3 кола на „Нордшлайфе“, отново в старт от сериите NLS.

Снимки: x.com/Max33Verstappen

